ЦБ поддержал прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам

"Даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность", — заключила она.