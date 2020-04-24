ЦБ поддержал прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Центральный банк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в условиях сложившегося кризиса из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции.
"Кредиты, кредитные ставки — они имеют значение, но сейчас для людей больше важна прямая поддержка. И мы видим, что и бизнес, и люди опасаются увеличивать на будущее кредитную свою нагрузку", — сказала Набиуллина.
Она отметила, что правительство использует такие меры, выдает гранты, увеличивает пособия по безработице, выплачивает деньги особо нуждающимся категориям, оказывает помощь семьям.
Набиуллина призвала не путать эти меры с так называемыми вертолетными деньгами. По ее словам, никто в мире еще не применяет эти меры, хотя они обсуждаются.
"Даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность", — заключила она.
Так, американский президент Дональд Трамп 27 марта подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. Из них 300 миллиардов предназначены для прямых выплат работающим американцам в качестве единовременной поддержки.
Идею "вертолетных денег" прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, применить ее в России не получится из-за нехватки ресурсов.