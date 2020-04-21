Греф заявил, что у России нет возможности раздавать деньги гражданам

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
В ответ на вопрос Макарова о раздаче денег Греф процитировал анекдот.
"Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", — сказал он.
"Не то что называется "вертолетные деньги" и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса", — пояснил Греф.
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все страны мира. Общее число случаев заболевания в мире превысило 2,3 миллиона, из них более 160 тысяч человек скончались. Больше всего зараженных в США — более 750 тысяч случаев, умерли почти 36 тысяч человек.
В России, по последним данным, выявили более 52 тысяч заболевших. Вылечить удалось 3873 пациента, 456 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.