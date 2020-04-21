Греф заявил, что у России нет возможности раздавать деньги гражданам

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову , которое транслировал "Сбербанк TV".

В ответ на вопрос Макарова о раздаче денег Греф процитировал анекдот.

"Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", — сказал он.

По словам главы Сбербанка, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США ЕС . При этом, отметил он, правительство может потратить на помощь людям в преодолении кризиса до десяти процентов ВВП.

"Не то что называется "вертолетные деньги" и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса", — пояснил Греф.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все страны мира. Общее число случаев заболевания в мире превысило 2,3 миллиона, из них более 160 тысяч человек скончались. Больше всего зараженных в США — более 750 тысяч случаев, умерли почти 36 тысяч человек.

В России, по последним данным, выявили более 52 тысяч заболевших. Вылечить удалось 3873 пациента, 456 человек скончались.