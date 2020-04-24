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2020-04-24T16:19
https://ria.ru/20200424/1570529721.html
Евросоюз и Великобритания проведут два раунда переговоров о партнерстве
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РИА Новости

Евросоюз и Великобритания проведут два раунда переговоров о партнерстве

16:19 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания проведут еще два раунда переговоров о будущих отношениях - на неделях с 11 мая и с 1 июня, а затем в июне намерены оценить достигнутый прогресс, сказал главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции.
ЕС и Британия ранее договорились, что "в июне проведут конференцию на высоком уровне для оценки прогресса" в переговорах о будущем партнерстве.
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"До этого момента у нас будут лишь два раунда переговоров – на неделе с 11 мая и на неделе с 1 июня. Нам необходимо использовать эти раунды, чтобы достичь ощутимого прогресса по всем сферам", – рассказал он.
При этом Барнье констатировал, что на прошедших на этой неделе переговорах необходимого прогресса достичь не удалось.
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Британия покинула ЕС 31 января текущего года. До конца 2020 года в отношениях страны и союза действует переходный период, когда к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, однако она не участвует в процессе принятия решений в союзе. Такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах - экономической, социальной и политической, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
Переходный период может быть продлен, в противном случае стране и союзу необходимо будет договориться за весьма короткий срок или переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким". Однако Британия не хочет продлевать переходный период.
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BrexitМишель БарньеЕвросоюзВеликобританияВ мире
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