Евросоюз и Великобритания проведут два раунда переговоров о партнерстве

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания проведут еще два раунда переговоров о будущих отношениях - на неделях с 11 мая и с 1 июня, а затем в июне намерены оценить достигнутый прогресс, сказал главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции.

ЕС и Британия ранее договорились, что "в июне проведут конференцию на высоком уровне для оценки прогресса" в переговорах о будущем партнерстве.

"До этого момента у нас будут лишь два раунда переговоров – на неделе с 11 мая и на неделе с 1 июня. Нам необходимо использовать эти раунды, чтобы достичь ощутимого прогресса по всем сферам", – рассказал он.

При этом Барнье констатировал, что на прошедших на этой неделе переговорах необходимого прогресса достичь не удалось.

Британия покинула ЕС 31 января текущего года. До конца 2020 года в отношениях страны и союза действует переходный период, когда к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, однако она не участвует в процессе принятия решений в союзе. Такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах - экономической, социальной и политической, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.