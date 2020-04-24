Путину доверяют 69,8% россиян, показал опрос

Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 64,7%.

Опрос проводился 13-19 апреля. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.