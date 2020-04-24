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2020-04-24T16:08
https://ria.ru/20200424/1570528037.html
Путину доверяют 69,8% россиян, показал опрос
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РИА Новости

Путину доверяют 69,8% россиян, показал опрос

16:08 24.04.2020
66479
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 69,8% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 69,8% назвали президента. Помимо этого, граждане доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину – 52,1%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 30,8%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 27,1%.
Президент РФ Владимир Путин
24 апреля, 11:16
Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 64,7%.
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 34% россиян, за КПРФ – 14,1%, за ЛДПР – 10,7%, "Справедливую Россию" - 5,7%.
Опрос проводился 13-19 апреля. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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Михаил МишустинВЦИОМЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Я уже не доверяю...
24 апреля, 16:22
Кот на дереве
118400015
Щас морекопатели нам свою забугорную версию расскажут))
24 апреля, 16:11
И Игорь И
25500147
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