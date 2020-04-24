Путину доверяют 69,8% россиян, показал опрос

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 69,8% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 69,8% назвали президента. Помимо этого, граждане доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину – 52,1%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 30,8%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 27,1%.
24 апреля, 11:16Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 64,7%.
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 34% россиян, за КПРФ – 14,1%, за ЛДПР – 10,7%, "Справедливую Россию" - 5,7%.
Опрос проводился 13-19 апреля. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.