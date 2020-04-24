Власти Ленобласти конкретизировали меры соцподдержки жителей региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Губернатор региона Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, конкретизирующее меры социальной поддержки жителей области в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также озвучил ряд послаблений, которые будут введены в ряде населенных пунктов с минимальным числом зараженных коронавирусной инфекцией.

Так, теперь, единовременные выплаты при введении режима самоизоляции не будут учитываться при назначении других мер социальной поддержки.

"Таким образом, если семья получала государственные пособия, компенсации и другую помощь, то льготы сохранятся", - пояснил Дрозденко на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

По его словам, также упрощена процедура получения пособия в размере 7 тысяч рублей жителям, оставшимся без дохода из-за приостановления деятельности их компании: теперь к заявлению им не нужно прикладывать справку от работодателя. Однако, заявители и их дети должны проживать на территории Ленинградской области. Помимо этого, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые хотят получить помощь от региона, должны заполнить специальные формы заявлений, прилагающиеся к данному постановлению.

Что касается работы ряда учреждений, таких как парикмахерские и бани, то они смогут начать работать в населенных пунктах региона, но с оговоркой. Так, парикмахерские могут возобновить работу в городах, где не более пяти заболевших и населенных пунктах, где заболевших не более трех. Бани будут работать в населенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения, где также нет заболевших. Учреждения торговли обязаны вывесить в торговом зале правила работы в условиях пандемии, чтобы посетители знали и контролировали соблюдение правил.