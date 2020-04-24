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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-04-24T15:51
https://ria.ru/20200424/1570526588.html
Власти Ленобласти конкретизировали меры соцподдержки жителей региона
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти конкретизировали меры соцподдержки жителей региона

15:51 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, конкретизирующее меры социальной поддержки жителей области в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также озвучил ряд послаблений, которые будут введены в ряде населенных пунктов с минимальным числом зараженных коронавирусной инфекцией.
Так, теперь, единовременные выплаты при введении режима самоизоляции не будут учитываться при назначении других мер социальной поддержки.
"Таким образом, если семья получала государственные пособия, компенсации и другую помощь, то льготы сохранятся", - пояснил Дрозденко на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
По его словам, также упрощена процедура получения пособия в размере 7 тысяч рублей жителям, оставшимся без дохода из-за приостановления деятельности их компании: теперь к заявлению им не нужно прикладывать справку от работодателя. Однако, заявители и их дети должны проживать на территории Ленинградской области. Помимо этого, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые хотят получить помощь от региона, должны заполнить специальные формы заявлений, прилагающиеся к данному постановлению.
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Что касается работы ряда учреждений, таких как парикмахерские и бани, то они смогут начать работать в населенных пунктах региона, но с оговоркой. Так, парикмахерские могут возобновить работу в городах, где не более пяти заболевших и населенных пунктах, где заболевших не более трех. Бани будут работать в населенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения, где также нет заболевших. Учреждения торговли обязаны вывесить в торговом зале правила работы в условиях пандемии, чтобы посетители знали и контролировали соблюдение правил.
"Также оформляем решение о предоставлении единовременной выплаты на детей в 5000 рублей на детей до 18 лет жителям области, зарегистрированным самозанятыми до 30 марта 2020 года", - уточнил губернатор.
100000
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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