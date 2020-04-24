В Ленобласти в 2020 году реализуют 20 новых фермерских проектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. В Ленинградской области в этом году планируется реализовать 20 новых фермерских проектов, получивших гранты регионального правительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, региональная комиссия одобрила 15 проектов начинающих фермеров и пять семейных ферм, которые получат от областных властей гранты на общую сумму более чем 86 миллионов рублей.
"Земля должна работать, аграрии продолжают кормить земляков при любых условиях и создают новые рабочие места. Именно поэтому в комитете по агропромышленному комплексу с соблюдением норм санитарной безопасности проведено заседание комиссии по распределению грантов фермерам", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
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По его словам, были отобраны 20 проектов, исходя из заложенных в бюджете средств.
"Хотя, по-хорошему, ещё человек 25-30 могли бы спокойно пройти отбор. Мы рассматриваем возможность выделения дополнительного финансирования на гранты людям, которые уже сегодня работают на земле, создают новые рабочие места и могут дать достаточно большую динамику крестьянско-фермерскому хозяйству", — отметил п Малащенко.
"Хотя, по-хорошему, ещё человек 25-30 могли бы спокойно пройти отбор. Мы рассматриваем возможность выделения дополнительного финансирования на гранты людям, которые уже сегодня работают на земле, создают новые рабочие места и могут дать достаточно большую динамику крестьянско-фермерскому хозяйству", — отметил п Малащенко.
Общая сумма грантов, распределённых в 2020 году — 86,1 миллиона рублей. Семейные фермеры будут выращивать картофель и овощи, разводить молочных коз, кроликов и форель. Начинающие фермеры займутся выращиванием земляники, зелени, овощей, разведением молочного и мясного крупного рогатого скота, овец, коз, птицы и форели.