В Ленобласти в 2020 году реализуют 20 новых фермерских проектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. В Ленинградской области в этом году планируется реализовать 20 новых фермерских проектов, получивших гранты регионального правительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, региональная комиссия одобрила 15 проектов начинающих фермеров и пять семейных ферм, которые получат от областных властей гранты на общую сумму более чем 86 миллионов рублей.

"Земля должна работать, аграрии продолжают кормить земляков при любых условиях и создают новые рабочие места. Именно поэтому в комитете по агропромышленному комплексу с соблюдением норм санитарной безопасности проведено заседание комиссии по распределению грантов фермерам", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По его словам, были отобраны 20 проектов, исходя из заложенных в бюджете средств.

"Хотя, по-хорошему, ещё человек 25-30 могли бы спокойно пройти отбор. Мы рассматриваем возможность выделения дополнительного финансирования на гранты людям, которые уже сегодня работают на земле, создают новые рабочие места и могут дать достаточно большую динамику крестьянско-фермерскому хозяйству", — отметил п Малащенко.