В Дагестане задержали религиозного экстремиста

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения задержан в Член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения задержан в Дагестане сотрудниками ФСБ РФ, сообщает ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ и МВД России в рамках возбужденного по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ уголовного дела задержан на территории республики Дагестан активный член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, - говорится в сообщении.

Задержанный вел пропаганду радикальной идеологии, вербовал и координировал деятельность новых участников экстремистской группировки, призывал своих сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления, заявили в ФСБ.

По адресу его проживания был проведен обыск, изъято 7 экземпляров псевдорелигиозной литературы и электронных носителей информации, содержащих материалы экстремистского характера.