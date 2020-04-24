В Дагестане задержали религиозного экстремиста

"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ и МВД России в рамках возбужденного по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ уголовного дела задержан на территории республики Дагестан активный член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, - говорится в сообщении.
Задержанный вел пропаганду радикальной идеологии, вербовал и координировал деятельность новых участников экстремистской группировки, призывал своих сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления, заявили в ФСБ.
По адресу его проживания был проведен обыск, изъято 7 экземпляров псевдорелигиозной литературы и электронных носителей информации, содержащих материалы экстремистского характера.
Задержанный дает признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, говорится в релизе.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
*Экстремистская организация, запрещенная в России
19 марта, 08:41В Томске мужчину осудили за пособничество террористам