Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. О своем доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 60% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 60% граждан, скорее не доверяют - 28%, еще 12% затруднились ответить. При этом 64% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 21%, еще 14% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье, 34% россиян проголосовали бы за парию "Единая Россия", 12% поддержали бы КПРФ, 9% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 12% отдали бы голос за другую партию, а 8% не пошли бы на выборы.
Опрос "ФОМнибус" проводился 17–19 апреля в 207 городских и сельских населенных пунктах 73 субъектов РФ, опрошены 4 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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