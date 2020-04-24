Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос

По данным опроса, скорее доверяют главе государства 60% граждан, скорее не доверяют - 28%, еще 12% затруднились ответить. При этом 64% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 21%, еще 14% затруднились ответить.