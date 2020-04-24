В Москве выявили 2957 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки отмечено в Москве - 2957, Подмосковье - 611, Санкт-Петербурге - 253, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах страны.
"Распределение по субъектам : Москва 2957, Московская область 611, Санкт-Петербург 253", - говорится в сообщении.
Также 113 случаев зарегистрированы в Дагестане, 94 в Нижегородской области, 84 в Краснодарском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.