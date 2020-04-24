Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 381 случай заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки зарегистрировано 80 случаев, в Коврове - 55, в Муроме - 51, во Владимире - 39, Александрове - 35.
Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус.
Одиннадцать пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.