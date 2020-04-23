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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T12:13
https://ria.ru/20200423/1570447798.html
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885067_0:286:3057:2006_1036x0_80_0_0_256795f520371be607846eede7eb7695.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

10:32 23.04.2020 (обновлено: 12:13 23.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 339 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
В городе Петушки зарегистрирован 71 случай, в Коврове - 54, в Муроме - 44, во Владимире - 34, Александрове - 31.
Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус.
Одиннадцать пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладимирВладимирская областьПетушкиПроисшествия
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