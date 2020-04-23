Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 339 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

В городе Петушки зарегистрирован 71 случай, в Коврове - 54, в Муроме - 44, во Владимире - 34, Александрове - 31.

Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус.