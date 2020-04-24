Полиция задержала участников конфликта со стрельбой под Петербургом

"Задержаны участники конфликта со стрельбой в поселке Парголово. В отношении стрелков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.

В четверг после стрельбы в Парголово на улице Федора Абрамова был госпитализирован гражданин одного из закавказских государств. Полицейские установили, что злоумышленник выстрелил несколько раз из травматического пистолета в мужчину и скрылся на автомобиле.

"Сотрудниками полиции были установлены двое граждан 1984 и 1992 года рождения, разнорабочие одной из управляющих компаний. Установлено, что оба гражданина имеют травматическое оружие и после внезапно возникшего конфликта совершили несколько выстрелов из имеющегося у них оружия в сторону пострадавшего", - сказано в сообщении.