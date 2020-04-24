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2020-04-24T10:01
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Полиция задержала участников конфликта со стрельбой под Петербургом
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РИА Новости

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой под Петербургом

09:58 24.04.2020 (обновлено: 10:01 24.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Полицейские задержали двоих подозреваемых в стрельбе из травматического оружия в поселке Парголово в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержаны участники конфликта со стрельбой в поселке Парголово. В отношении стрелков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.
В четверг после стрельбы в Парголово на улице Федора Абрамова был госпитализирован гражданин одного из закавказских государств. Полицейские установили, что злоумышленник выстрелил несколько раз из травматического пистолета в мужчину и скрылся на автомобиле.
"Сотрудниками полиции были установлены двое граждан 1984 и 1992 года рождения, разнорабочие одной из управляющих компаний. Установлено, что оба гражданина имеют травматическое оружие и после внезапно возникшего конфликта совершили несколько выстрелов из имеющегося у них оружия в сторону пострадавшего", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").
Сотрудник полиции
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