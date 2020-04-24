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2020-04-24T12:09
https://ria.ru/20200424/1570493784.html
В РВИО прокомментировали планы Киева править "Википедию"
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РИА Новости

В РВИО прокомментировали планы Киева править "Википедию"

03:35 24.04.2020 (обновлено: 12:09 24.04.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Реализация идеи Киева расширить "Википедию" материалами об Украине будет сопровождаться героизацией украинских националистов, в том числе тех, кто в годы Великой Отечественной войны были активными пособниками немецких нацистов и участниками массовых карательных акций, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что запускает кампанию, цель которой — привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" информацией об Украине и "противодействовать дезинформации".
В беседе с РИА Новости Мягков напомнил, что и в советские времена, и в новейшей истории выходили труды, подготовленные профессиональными специалистами, в которых в полном объеме рассказывалось об истории Украины и ее народа.
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"Подозреваю, что авторы нынешней идеи будут использовать материалы, которые касаются якобы борьбы за независимость украинского государства. Это вполне вероятно, поскольку на Украине сейчас называют улицы и проспекты в городах именами таких деятелей, как Мазепа, который у нас считается предателем всех мастей, Петлюра, а также идеологов и организаторов массовых преступлений националистов — Бандеры, Коновальца, Мельника, Шухевича, карателей из дивизии СС "Галичина" и других пособников нацистов, которых будут героизировать как поборников "незалежной Украины", — сказал Мягков.

"Это можно предвидеть, поскольку мы видим, какое отношение к исторической памяти сейчас имеет место на Украине. Вместе с тем хотелось бы предупредить тех, кто будет этим заниматься, что их действия ведут за собой не только рост ультранационалистических, но и неонацистских настроений", — добавил историк.
Мягков напомнил, что на Нюрнбергском трибунале нацисты и их пособники были осуждены за свои преступления, которые не имеют срока давности.
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"И героизация этих преступников влечет за собой уголовное преследование, согласно российскому законодательству. Вот о чем надо помнить тем на Украине, кто возводит националистов в ранг героев", — добавил научный директор РВИО.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН — УПА* ("Организации украинских националистов",* боевое крыло УПА*) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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