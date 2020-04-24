В РВИО прокомментировали планы Киева править "Википедию"

"Подозреваю, что авторы нынешней идеи будут использовать материалы, которые касаются якобы борьбы за независимость украинского государства. Это вполне вероятно, поскольку на Украине сейчас называют улицы и проспекты в городах именами таких деятелей, как Мазепа, который у нас считается предателем всех мастей, Петлюра, а также идеологов и организаторов массовых преступлений националистов — Бандеры, Коновальца, Мельника, Шухевича, карателей из дивизии СС "Галичина" и других пособников нацистов, которых будут героизировать как поборников "незалежной Украины", — сказал Мягков.