Лучшие фото недели: "говорящие" пирамиды, чуткие сердца и торт от Бэтмена

Палестинец в костюме коронавируса играет с девочкой в секторе Газа.
Международный турнир по единоборствам "BFC 50" на площадке Prime Hall в Минске.
Международный турнир по единоборствам "BFC 50" на площадке Prime Hall в Минске.
Отдыхающие на пляже в Гонконге.
Пасхальное богослужение в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
Пасхальное богослужение в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.
Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.
Рабочие-мигранты отдыхают в цементных трубах в Лакхнау. В Индии из-за коронавируса действует режим локдауна.
Рабочие-мигранты отдыхают в цементных трубах в Лакхнау. В Индии из-за коронавируса действует режим локдауна.
Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции.
Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции.
Индийские полицейские в штатском ловят на окраине Калькутты человека, нарушившего карантин.
Индийские полицейские в штатском ловят на окраине Калькутты человека, нарушившего карантин.
Уличная торговля в крупнейшем города Кот-Д'Ивуара Абиджане.
На ярко подсвеченных египетских пирамидах в Гизе появился призыв оставаться дома.
На ярко подсвеченных египетских пирамидах в Гизе появился призыв оставаться дома.
Президент США Дональд Трамп на брифинге сравнивает обычную ватную палочку с той, при помощи которой делают тест на коронавирус.
Президент США Дональд Трамп на брифинге сравнивает обычную ватную палочку с той, при помощи которой делают тест на коронавирус.
Мигрант на кирпичной фабрике в Индии.
Автомобиль коммунальных служб Москвы дезинфицирует дороги и тротуары близ Красной площади.
Автомобиль коммунальных служб Москвы дезинфицирует дороги и тротуары близ Красной площади.
Фитнес-тренер записывает видеоурок в Сен-Реми-л'Оноре неподалеку от Парижа.
Мобильная станция тестирования на коронавирус в Дели.
Сотрудники полицейского управления Форт-Майерс благодарят врачей госпиталя Ли Мемориал во Флориде за борьбу с коронавирусом.
Сотрудники полицейского управления Форт-Майерс благодарят врачей госпиталя Ли Мемориал во Флориде за борьбу с коронавирусом.
Молодые люди в защитных масках на улице Нью-Йорка.
Пешеходы в масках на перекрестке в Сеуле.
Врачи госпиталя в Льеже, Бельгия.
Дети на улице в столице Кении Найроби.
Сотрудница Кавказского заповедника "Южные культуры" кормит из бутылочки бельчонка, найденного в разоренном дупле.
Сотрудница Кавказского заповедника "Южные культуры" кормит из бутылочки бельчонка, найденного в разоренном дупле.
Жители Стокгольма играют в пляжный волейбол в парке.
В Красноярске моют и дезинфицируют памятник Ленину в канун 150-летия со дня рождения вождя.
В Красноярске моют и дезинфицируют памятник Ленину в канун 150-летия со дня рождения вождя.
Могильщики отдыхают в перерыве между работой на кладбище в столице Индонезии Джакарте.
Могильщики отдыхают в перерыве между работой на кладбище в столице Индонезии Джакарте.
Акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.
Акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.
Девушки с собаками на крыше дома в столице Филиппин Маниле.
Московский международный деловой центр "Москва-Сити".
Московский международный деловой центр "Москва-Сити".
Мужчина в костюме Бэтмена дарит мальчику праздничный торт в мексиканском Монтеррее.
Мужчина в костюме Бэтмена дарит мальчику праздничный торт в мексиканском Монтеррее.
Овцы пасутся неподалеку от острова-крепости Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции.
Овцы пасутся неподалеку от острова-крепости Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции.
Молодожены в Калифорнии.