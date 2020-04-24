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2020-04-24T11:49
https://ria.ru/20200424/1570462988.html
Лучшие фото недели: "говорящие" пирамиды, чуткие сердца и торт от Бэтмена
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РИА Новости

Лучшие фото недели: "говорящие" пирамиды, чуткие сердца и торт от Бэтмена

11:45 24.04.2020 (обновлено: 11:49 24.04.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Mohammed Abed

Палестинец в костюме коронавируса играет с девочкой в секторе Газа.

Палестинец, одетый в костюм коронавируса играет с девочкой в центральной части Сектора Газа
1 из 30

Палестинец в костюме коронавируса играет с девочкой в секторе Газа.

© AFP 2020 / Mohammed Abed
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Международный турнир по единоборствам "BFC 50" на площадке Prime Hall в Минске.

Турнир по единоборствам - BFC 50 на площадке Prime Hall в Минске
2 из 30

Международный турнир по единоборствам "BFC 50" на площадке Prime Hall в Минске.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© AFP 2020 / Dale De La Rey

Отдыхающие на пляже в Гонконге.

Люди на пляже в Гонконге. 19 апреля 2020 года
3 из 30

Отдыхающие на пляже в Гонконге.

© AFP 2020 / Dale De La Rey
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Пасхальное богослужение в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском соборе Санкт-Петербурга
4 из 30

Пасхальное богослужение в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Киевском вокзале в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
5 из 30

Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© REUTERS / Pawan Kumar

Рабочие-мигранты отдыхают в цементных трубах в Лакхнау. В Индии из-за коронавируса действует режим локдауна.

Рабочие-мигранты отдыхают в цементных трубах в Лакхнау, Индия. 22 апреля 2020 года
6 из 30

Рабочие-мигранты отдыхают в цементных трубах в Лакхнау. В Индии из-за коронавируса действует режим локдауна.

© REUTERS / Pawan Kumar
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-15 с тремя членами экипажа Международной космической станции в казахстанской степи
7 из 30

Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции.

© Пресс-служба Роскосмоса
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© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Индийские полицейские в штатском ловят на окраине Калькутты человека, нарушившего карантин.

Полицейские в штатском ловят человека, нарушившего карантин в Ховре на окраине Калькутты, Индия. 19 апреля 2020 года
8 из 30

Индийские полицейские в штатском ловят на окраине Калькутты человека, нарушившего карантин.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
© REUTERS / Luc Gnago

Уличная торговля в крупнейшем города Кот-Д'Ивуара Абиджане.

Уличный торговец в Абиджане, Кот-Д'Ивуар
9 из 30

Уличная торговля в крупнейшем города Кот-Д'Ивуара Абиджане.

© REUTERS / Luc Gnago
© AFP 2020 / Khaled Desouki

На ярко подсвеченных египетских пирамидах в Гизе появился призыв оставаться дома.

Великие пирамиды освещаются синим светом с надписью оставайся дома на плато Гиза за пределами египетской столицы Каира
10 из 30

На ярко подсвеченных египетских пирамидах в Гизе появился призыв оставаться дома.

© AFP 2020 / Khaled Desouki
© REUTERS / Alexander Drago

Президент США Дональд Трамп на брифинге сравнивает обычную ватную палочку с той, при помощи которой делают тест на коронавирус.

Президент США Дональд Трамп сравнивает обычную ватную палочку с палочкой для забора материала для теста на коронавирус во время ежедневного брифинга
11 из 30

Президент США Дональд Трамп на брифинге сравнивает обычную ватную палочку с той, при помощи которой делают тест на коронавирус.

© REUTERS / Alexander Drago
© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar

Мигрант на кирпичной фабрике в Индии.

Мигрант на кирпичной фабрике в Калькутте, Индия
12 из 30

Мигрант на кирпичной фабрике в Индии.

© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Автомобиль коммунальных служб Москвы дезинфицирует дороги и тротуары близ Красной площади.

Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары у Красной площади в Москве
13 из 30

Автомобиль коммунальных служб Москвы дезинфицирует дороги и тротуары близ Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2020 / Franck Fife

Фитнес-тренер записывает видеоурок в Сен-Реми-л'Оноре неподалеку от Парижа.

Фитнес-тренер Gabrielle Friscira записывает видео-урок в Сен-Реми-л'Оноре неподалеку от Парижа
14 из 30

Фитнес-тренер записывает видеоурок в Сен-Реми-л'Оноре неподалеку от Парижа.

© AFP 2020 / Franck Fife
© REUTERS / Adnan Abidi

Мобильная станция тестирования на коронавирус в Дели.

Мобильная станция тестирования на коронавирус в Дели, Индия
15 из 30

Мобильная станция тестирования на коронавирус в Дели.

© REUTERS / Adnan Abidi
© REUTERS / Fort Myers Police Department

Сотрудники полицейского управления Форт-Майерс благодарят врачей госпиталя Ли Мемориал во Флориде за борьбу с коронавирусом.

Сотрудники полицейского управления Форт-Майерс благодарят врачей госпиталя Ли Мемориал
16 из 30

Сотрудники полицейского управления Форт-Майерс благодарят врачей госпиталя Ли Мемориал во Флориде за борьбу с коронавирусом.

© REUTERS / Fort Myers Police Department
© AFP 2020 / Olivier Douliery

Молодые люди в защитных масках на улице Нью-Йорка.

Пара в защитных масках на улице Нью-Йорка
17 из 30

Молодые люди в защитных масках на улице Нью-Йорка.

© AFP 2020 / Olivier Douliery
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Пешеходы в масках на перекрестке в Сеуле.

Пешеходы в защитных масках в Сеуле
18 из 30

Пешеходы в масках на перекрестке в Сеуле.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© REUTERS / Yves Herman

Врачи госпиталя в Льеже, Бельгия.

Врачи госпиталя в Льеже, Бельгия
19 из 30

Врачи госпиталя в Льеже, Бельгия.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2020 / Simon Maina

Дети на улице в столице Кении Найроби.

Дети на улице в Найроби, Кения
20 из 30

Дети на улице в столице Кении Найроби.

© AFP 2020 / Simon Maina
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сотрудница Кавказского заповедника "Южные культуры" кормит из бутылочки бельчонка, найденного в разоренном дупле.

Сотрудница Кавказского заповедника Южные культуры Оксана Тимченко кормит из бутылочки бельчонка
21 из 30

Сотрудница Кавказского заповедника "Южные культуры" кормит из бутылочки бельчонка, найденного в разоренном дупле.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / TT News Agency/Anders Wiklund

Жители Стокгольма играют в пляжный волейбол в парке.

Люди играют в пляжный волейбол в парке в Стокгольме, Швеция
22 из 30

Жители Стокгольма играют в пляжный волейбол в парке.

© REUTERS / TT News Agency/Anders Wiklund
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В Красноярске моют и дезинфицируют памятник Ленину в канун 150-летия со дня рождения вождя.

Мойка памятника В. Ленину в Красноярске
23 из 30

В Красноярске моют и дезинфицируют памятник Ленину в канун 150-летия со дня рождения вождя.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Willy Kurniawan

Могильщики отдыхают в перерыве между работой на кладбище в столице Индонезии Джакарте.

Могильщики отдыхают в перерыве между работой на кладбище в Джакарте, Индонезия
24 из 30

Могильщики отдыхают в перерыве между работой на кладбище в столице Индонезии Джакарте.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Corinna Kern

Акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.

Акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, Израиль
25 из 30

Акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.

© REUTERS / Corinna Kern
© REUTERS / Eloisa Lopez

Девушки с собаками на крыше дома в столице Филиппин Маниле.

Девушки со своими собаками на крыше своего дома в Маниле, Филиппины. 21 апреля 2020 года
26 из 30

Девушки с собаками на крыше дома в столице Филиппин Маниле.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Московский международный деловой центр "Москва-Сити".

Международный деловой центр Москва-Сити
27 из 30

Московский международный деловой центр "Москва-Сити".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© REUTERS / Daniel Becerril

Мужчина в костюме Бэтмена дарит мальчику праздничный торт в мексиканском Монтеррее.

Мужчина в костюме Бэтмена дарит праздничный торт мальчику в Монтеррее, Мексика
28 из 30

Мужчина в костюме Бэтмена дарит мальчику праздничный торт в мексиканском Монтеррее.

© REUTERS / Daniel Becerril
© REUTERS / Pascal Rossignol

Овцы пасутся неподалеку от острова-крепости Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции.

Овцы пасутся недалеко от Мон-Сен-Мишель во французском западном регионе Нормандии
29 из 30

Овцы пасутся неподалеку от острова-крепости Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© AFP 2020 / Apu Gomes

Молодожены в Калифорнии.

Молодожены в Анахайме, штат Калифорния
30 из 30

Молодожены в Калифорнии.

© AFP 2020 / Apu Gomes
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