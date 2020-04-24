Цветы у Вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване в память о жертвах геноцида армян в Османской империи 1915 года

Геноцид армян в Османской империи в 1915 году – одна из самых страшных трагедий в истории человечества. Массовое уничтожение и депортация оставили тяжелый след не только на всей последующей истории армянского народа, но и на его национальном самосознании.

Османская империя – официальное название султанской Турции; государство сложилось в XIV-XV веках в результате турецких завоеваний в Азии, Европе и Африке, в 1918 году, после поражения в Первой мировой войне, распалось. В 1923 году на землях Османской империи в Малой Азии и Юго-Восточной Европе возникла Турецкая Республика

Геноцид армян был осуществлен на территориях Османской империи, исторически именуемых Западной Арменией (ныне Восточная Анатолия), населенных в то время преимущественно армянами.

Политика, приведшая к геноциду армян, была обусловлена, прежде всего, господствовавшей в Османской империи идеологией пантюркизма, отличавшейся нетерпимостью к нетюркским народам.

В истории геноцида некоторые историки выделяют два периода. Если на первой стадии (1878-1914 годы) задачей было удержание территории порабощенного народа и организация массового исхода, то в 1915-1922 годах во главу угла было поставлено разрушение этнического и политического армянского клана, препятствовавшего осуществлению программы пантюркизма.

До Первой мировой войны разрушение армянской национальной группы осуществлялось в форме системы повсеместных одиночных убийств в сочетании с периодической массовой резней армян в отдельных районах, где они составляли абсолютное большинство (резня в Сасуне, убийства по всей империи осенью и зимой 1895 года, резня в Стамбуле и в районе Вана).

Исходная численность народа, жившего на этой территории, является спорным вопросом, так как значительная часть архивов была уничтожена. Известно, что в середине XIX века в Османской империи немусульмане составляли около 56% населения.

Согласно данным армянского патриархата, в 1878 году в Османской империи проживали три миллиона армян. В 1914 году армянская патриархия Турции оценила количество армян в стране в 1 845 450 человек. Армянское население уменьшилось более чем на миллион из-за резни в 1894-1896 годах, бегства армян из Турции и насильственного обращения в ислам.

Пришедшие к власти после революции 1908 года младотурки продолжили политику по жестокому подавлению национально-освободительного движения. В идеологии старая доктрина османизма была заменена на не менее жесткие концепции пантюркизма и панисламизма. Была начата кампания насильственного отуречивания населения, запрещены нетурецкие организации.

В апреле 1909 года произошла Киликийская резня, массовое убийство армян вилайетов Адана и Аллепо. Жертвами резни стали около 30 тысяч человек, среди которых были не только армяне, но и греки, сирийцы и халдеи. В целом в эти годы младотурки подготовили почву для полного решения "армянского вопроса".

В феврале 1915 года на специальном совещании правительства идеолог младотурок доктор Назим-бей изложил план полного и повсеместного уничтожения армянского народа: "Необходимо полностью истребить армянскую нацию, не оставляя на нашей земле ни одного живого армянина. Даже само слово "армянин " должно быть стерто из памяти...".

24 апреля 1915 года, в день, ныне отмечаемый как День памяти жертв геноцида армян, в Константинополе начались массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты, что привело к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры. Были арестованы и впоследствии убиты более 800 представителей армянской интеллигенции, в числе которых были писатели Григор Зохраб, Даниел Варужан, Сиаманто, Рубен Севак. Не вынеся смерти друзей, лишился рассудка великий композитор Комитас.

В мае-июне 1915 года началась массовая резня и депортация армян в Западной Армении.

Всеобщая и систематическая кампания против армянского населения Османской империи заключалась в высылке армян в пустыню и последующих расстрелах, смерти от банд мародеров или от голода или жажды. Депортации были подвергнуты армяне из почти всех основных центров империи.

21 июня 1915 года, во время заключительного акта депортации, ее главный вдохновитель министр внутренних дел Талаат-паша приказал выслать "всех армян без исключения", живших в десяти провинциях восточного региона Османской империи, за исключением тех, кто был признан полезным для государства.

Процесс изгнания и уничтожения турецких армян завершился серией военных кампаний в 1920 году против беженцев, вернувшихся в Киликию, и во время резни в Смирне (современный Измир) в сентябре 1922 года, когда войска под командованием Мустафы Кемаля вырезали армянский квартал в Смирне, а затем, под давлением западных держав, разрешили эвакуироваться оставшимся в живых.

С уничтожением армян Смирны, последней уцелевшей компактной общины, армянское население Турции практически прекратило существование на своей исторической родине.

В 1915-1923 годах, по данным армянских историков , было уничтожено около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Около одного миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Истребление армян сопровождалось уничтожением их культурного наследия. Армянские памятники истории и церкви взрывались, кладбища распахивались под поля, кварталы городов разрушались или занимались турецким и курдским населением и переименовывались.

Геноцид стал причиной рассеяния армян, которые сегодня в большинстве живут за пределами исторической родины. В сегодняшней Турции, если не считать Стамбула, где сохранилась примерно 40-тысячная армянская община, практически не осталось армян.

Вот уже более 100 лет армянские общественные и политические организации борются в различных странах за официальное признание и осуждение геноцида армян 1915 года.

В 1987 году Европарламентом была принята соответствующая резолюция . Из стран первым геноцид признал в 1965 году Уругвай, затем Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

Резолюции с осуждением массовых убийств армян в Османской империи были приняты парламентами Болгарии и Дании.

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".

Геноцид армян также признан на уровне местных органов власти в Австралии, Аргентине, Канаде, Швейцарии, Великобритании, Испании, Италии, США.

Геноцид армян признали свыше 40 американских штатов, австралийский штат Новый Южный Уэльс, канадские провинции Британская Колумбия, Онтарио (город Торонто включительно) Квебек (включая город Монреаль), швейцарские кантоны Женева и Во, Уэльс (Великобритания), более 90 итальянских коммун, несколько провинций и муниципалитетов в Испании.

Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей и др.

Вопрос признания геноцида является одним из главных препятствий в нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Турция отвергает обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки, и крайне болезненно реагирует на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

В 1965 году на территории католикосата в Эчмиадзине был сооружен памятник жертвам геноцида. В 1967 году в Ереване на холме Цицернакаберд (Ласточкина крепость) была завершена постройка мемориального комплекса. В 1995 году около мемориального комплекса был построен Музей-институт геноцида армян.

Ежегодно 24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. Основные памятные мероприятия проходят в Ереване.

В 2020 году в Армении не будет массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пройдут только церемониальные мероприятия с участием должностных лиц.