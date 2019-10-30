Чавушоглу осудил решение палаты представителей США признать геноцид армян

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание геноцида армян, назвав его "позорным".

Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек.

По мнению Чавушоглу, своим решением США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала планам США, проведя операцию "Источник мира" в Сирии.

"Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы", - написал глава МИД в Twitter.

МИД Турции в своем заявлении подчеркнул, что "эта резолюция противоречит как американскому, так и международному праву", поскольку подрывает "принципы, определенные в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года".

"Администрация США и политики, а также американский народ как никто другой могут оценить ущерб, который эта резолюция, нацеленная на разрыв отношений между Турцией и США, наносит и будет наносить интересам США в чрезвычайно нестабильное время с точки зрения международной и региональной безопасности", - заявили в турецком МИД.

В своем заявлении МИД также выразил надежду, что "американские друзья Турции", выступающие за сохранение дружественных отношений, поставят под сомнение эту "серьезную ошибку".

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.

США фактически признали геноцид армян в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. В 1981 году президент Рональд Рейган официально использовал этот термин, но последующие президенты вновь отказались от него. Сегодня 49 из 50 штатов на местном уровне признали геноцид армян официально, но на федеральном уровне этого пока не произошло.