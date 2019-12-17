Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Позиция администрации Позиция администрации США по поводу признания геноцида армян не изменилась, несмотря на резолюцию о признании геноцида, принятую обеими палатами американского конгресса, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.

"Резолюция Сената 150. Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу от апреля прошлого года", - говорится в заявлении ведомства.

Президент США 24 апреля этого года, в день памяти геноцида армян, назвал это событие одним "из наихудших массовых зверств XX века". Вместе с тем геноцид не признается на федеральном уровне, хотя он признан большинством штатов США.