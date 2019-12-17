Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T17:25+0300
https://ria.ru/20191217/1562499261.html
Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян

17:25 17.12.2019
1742
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Позиция администрации США по поводу признания геноцида армян не изменилась, несмотря на резолюцию о признании геноцида, принятую обеими палатами американского конгресса, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.
"Резолюция Сената 150. Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу от апреля прошлого года", - говорится в заявлении ведомства.
Армен Саркисян
13 декабря, 21:21
Саркисян поблагодарил американский сенат за признание геноцида армян
Президент США 24 апреля этого года, в день памяти геноцида армян, назвал это событие одним "из наихудших массовых зверств XX века". Вместе с тем геноцид не признается на федеральном уровне, хотя он признан большинством штатов США.
Ранее 12 декабря сенат Соединённых Штатов вслед за палатой представителей принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года. Резолюция (S.Res.150) была принята практически единогласно.
1127002
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
Эво Моралес
Моралес объяснил, почему не будет выдвигаться на выборах в Боливии
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал страны, которые "тянут ПАСЕ в прошлое"
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Участники митинга против продажи земли возле здания Верховной Рады в Киеве
Верховная рада отменила вечернее заседание
Наблюдатели ОБСЕ
В ОБСЕ оценили итоги "нормандского саммита" в Париже
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Метадон, изъятый в аэропорту Внуково
В Таджикистане объяснили происхождение задержанного в России метадона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Лента новостейМолния