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Религия и мировоззрение
2020-04-23T22:14
https://ria.ru/20200423/1570489842.html
РПЦЗ окажет помощь семье протоиерея Александра Агейкина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570360346_0:67:1024:643_1036x0_80_0_0_22bd1372d6b3de181f9a340c7873659b.jpg
РИА Новости

РПЦЗ окажет помощь семье протоиерея Александра Агейкина

22:13 23.04.2020 (обновлено: 22:14 23.04.2020)
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© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей ФарковецНастоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей Фарковец
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) находятся "в шоке" от смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом, настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина и намерены оказать помощь его семье, заявил в четверг РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган.
Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет. У священника остались супруга и трое дочерей.
"Я, как и многие другие в Русской зарубежной церкви, до сих пор нахожусь в состоянии шока от этой печальной новости. Мы с отцом Александром познакомились в Москве 20 лет тому назад, задолго до восстановления церковного единства. Он приезжал и к нам не раз, посещал наши храмы и монастыри в США и Европе", - рассказал Ган.
По его словам, особенно памятной была встреча протоиерея Александра Агейкина с покойным главой РПЦЗ митрополитом Лавром в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (Нью-Йорк) в конце 2007 года, которую отец Александр любил вспоминать.
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"Мы, духовенство и прихожане Русской зарубежной церкви, близко знавшие отца Александра, будем с любовью и благодарностью молитвенно поминать его и постараемся оказать помощь его семье в это тяжелое время", - сказал Ган.
По его словам, среди духовенства РПЦЗ также есть несколько заболевших коронавирусной инфекцией, один из которых - диакон Александр Гусев из Западно-Американской епархии - скончался в воскресенье, 5 апреля. "Судя по информации на сегодняшний день, другие священнослужители, слава Богу, поправляются", - сообщил собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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