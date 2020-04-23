РПЦЗ окажет помощь семье протоиерея Александра Агейкина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) находятся "в шоке" от смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом, настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина и намерены оказать помощь его семье, заявил в четверг РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе ( В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) находятся "в шоке" от смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом, настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина и намерены оказать помощь его семье, заявил в четверг РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе ( Нью-Йорк ) протоиерей Серафим Ган.

Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет. У священника остались супруга и трое дочерей.

"Я, как и многие другие в Русской зарубежной церкви, до сих пор нахожусь в состоянии шока от этой печальной новости. Мы с отцом Александром познакомились в Москве 20 лет тому назад, задолго до восстановления церковного единства. Он приезжал и к нам не раз, посещал наши храмы и монастыри в США и Европе", - рассказал Ган.

По его словам, особенно памятной была встреча протоиерея Александра Агейкина с покойным главой РПЦЗ митрополитом Лавром в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (Нью-Йорк) в конце 2007 года, которую отец Александр любил вспоминать.

"Мы, духовенство и прихожане Русской зарубежной церкви, близко знавшие отца Александра, будем с любовью и благодарностью молитвенно поминать его и постараемся оказать помощь его семье в это тяжелое время", - сказал Ган.

По его словам, среди духовенства РПЦЗ также есть несколько заболевших коронавирусной инфекцией, один из которых - диакон Александр Гусев из Западно-Американской епархии - скончался в воскресенье, 5 апреля. "Судя по информации на сегодняшний день, другие священнослужители, слава Богу, поправляются", - сообщил собеседник агентства.