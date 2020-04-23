Правительство утвердило программу льготной ипотеки

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством. Некоторые банки начали принимать заявки по этой программе, не дожидаясь постановления кабинета министров.
Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября этого года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита.
Программа распространяется на суммы до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до трех миллионов рублей в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%.
Ожидается, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов.
По оценкам правительства, программа льготной ипотеки позволит привлечь в сферу строительства около 900 миллиардов рублей банковских средств. Мишустин ранее сообщил, что кабинет министров выделит из резервного фонда шесть миллиардов рублей на субсидии кредитным организациям.
23 апреля, 16:13Банки РФ получили заявки на ипотеку под 6,5% на миллиарды рублей