Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Утвердить ее поручил президент Владимир Путин ", — говорится в сообщении.

Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством. Некоторые банки начали принимать заявки по этой программе, не дожидаясь постановления кабинета министров.

Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября этого года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита.

Московской области, Санкт-Петербурге и Программа распространяется на суммы до восьми миллионов рублей в Москве Ленинградской области и до трех миллионов рублей в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%.

Ожидается, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов.