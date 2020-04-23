Власти Адыгеи произведут выплаты ветеранам ко Дню Победы

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Более 2,4 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны в Адыгее получат выплаты от региональных властей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По поручению главы республики Адыгея Мурата Кумпилова из республиканского бюджета выделено 23 миллиона рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Получателями выплаты ко Дню Победы станут более 2400 ветеранов, из них 230 человек получат по 50 тысяч рублей. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Остальная категория ветеранов, куда входят труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получат по 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата будет произведена уже в пятницу, 24 апреля, филиалами Центра труда и соцзащиты населения по месту жительства ветеранов на их лицевые счета в банках либо через отделения "Почты России".
"В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто не может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать праздничное настроение ко Дню Победы. Эта дата была, есть и будет самой значимой в истории России. Важно сохранить и передать молодежи память о беспримерном подвиге нашего народа – поколения Победителей", - цитирует пресс-служба Кумпилова.