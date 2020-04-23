Власти Адыгеи произведут выплаты ветеранам ко Дню Победы

"В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто не может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать праздничное настроение ко Дню Победы. Эта дата была, есть и будет самой значимой в истории России. Важно сохранить и передать молодежи память о беспримерном подвиге нашего народа – поколения Победителей", - цитирует пресс-служба Кумпилова.