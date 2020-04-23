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2020-04-24T01:16
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МИД вернул Украине две ноты по Крыму
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РИА Новости

МИД вернул Украине две ноты по Крыму

19:24 23.04.2020 (обновлено: 01:16 24.04.2020)
142360
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия на этой неделе вернула Киеву две дипломатические ноты, связанные с Крымом, и будет так поступать и впредь, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в одной ноте Украина выразила протест в связи с археологическими раскопками на полуострове, в другой — потребовала отчета о мерах, которые предпринимает Россия в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе.
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Захарова напомнила, что у Киева есть возможности прямого диалога с Донецком и Луганском.
"В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан — российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время Министерство иностранных дел Украины направляет все силы на бомбардировку "государства-агрессора" — как они нас называют, грозными нотами протеста".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
Она призвала украинских коллег "экономить на бумаге".
Дипломат подчеркнула, что у нее сложилось ощущение, будто киевские власти живут в параллельной реальности. Сначала Украина отрезает Крым от воды, электричества, вводит блокаду Донбасса, а затем требует отчитываться о том, как Россия защищает жителей этих регионов от коронавируса, добавила Захарова.
Она напомнила, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, республика и Севастополь в 2014 году добровольно воссоединились с Россией.
Поэтому любые ноты протеста в отношении действий Москвы, связанных с суверенитетом над Крымским полуостровом, будь то визиты официальных лиц, строительство или археологические раскопки, будут и далее возвращаться Киеву в связи с отсутствием оснований для их рассмотрения, заключила представитель МИД.
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РоссияСитуация на УкраинеМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольКиевВ мире
Популярные комментарии
Наждачной пользуйся, ее много.
23 апреля, 23:19
kainlepos
20615500313
Зря вернули: с туалетной бумагой в стране напряжёнка!
23 апреля, 22:27
Von Stirliz
19815101105
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