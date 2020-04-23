МИД вернул Украине две ноты по Крыму

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия на этой неделе вернула Киеву две дипломатические ноты, связанные с Крымом, и будет так поступать и впредь, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила, что у Киева есть возможности прямого диалога с Донецком и Луганском.
"В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан — российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время Министерство иностранных дел Украины направляет все силы на бомбардировку "государства-агрессора" — как они нас называют, грозными нотами протеста".
Она призвала украинских коллег "экономить на бумаге".
Дипломат подчеркнула, что у нее сложилось ощущение, будто киевские власти живут в параллельной реальности. Сначала Украина отрезает Крым от воды, электричества, вводит блокаду Донбасса, а затем требует отчитываться о том, как Россия защищает жителей этих регионов от коронавируса, добавила Захарова.
Она напомнила, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, республика и Севастополь в 2014 году добровольно воссоединились с Россией.
Поэтому любые ноты протеста в отношении действий Москвы, связанных с суверенитетом над Крымским полуостровом, будь то визиты официальных лиц, строительство или археологические раскопки, будут и далее возвращаться Киеву в связи с отсутствием оснований для их рассмотрения, заключила представитель МИД.
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