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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-04-23T16:29
https://ria.ru/20200423/1570474315.html
Власти Ленобласти оплатят общественную работу в пандемию
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f1987beed56b049119d2a8b5f67f7c00.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти оплатят общественную работу в пандемию

16:29 23.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Власти Ленинградской области предложат жителям региона, потерявшим доход из-за пандемии коронавируса, оплачиваемое участие в общественных работах, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время онлайн заседания облправительства.
По его словам, специалисты, которые решат принять участие в общественных работах, смогут получить зарплату, которая при этом, не скажется на социальных выплатах, выплачиваемых из-за потери работы.
"Речь идет о том, чтобы человек, потерявший доход, из-за закрытия предприятия, в дополнение к тем социальным выплатам, которые он получит из бюджета, имел возможность дополнительного заработка на общественных работах — например, на благоустройстве территории", - сказал Дрозденко.
Глава региона поручил экономическому блоку Правительства Ленинградской области в кратчайшие сроки подготовить предложения по перечню таких общественных работ.
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В свою очередь заместитель, председателя правительства области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что у области есть возможность организовать такого рода занятость и для "белых воротничков", например, привлечь их к созданию каталогов туристических маршрутов Ленинградской области.
100004
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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