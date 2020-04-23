Власти Ленобласти оплатят общественную работу в пандемию

С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Власти Ленинградской области предложат жителям региона, потерявшим доход из-за пандемии . Власти Ленинградской области предложат жителям региона, потерявшим доход из-за пандемии коронавируса , оплачиваемое участие в общественных работах, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время онлайн заседания облправительства.

По его словам, специалисты, которые решат принять участие в общественных работах, смогут получить зарплату, которая при этом, не скажется на социальных выплатах, выплачиваемых из-за потери работы.

"Речь идет о том, чтобы человек, потерявший доход, из-за закрытия предприятия, в дополнение к тем социальным выплатам, которые он получит из бюджета, имел возможность дополнительного заработка на общественных работах — например, на благоустройстве территории", - сказал Дрозденко.

Глава региона поручил экономическому блоку Правительства Ленинградской области в кратчайшие сроки подготовить предложения по перечню таких общественных работ.