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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-04-23T16:24
https://ria.ru/20200423/1570473793.html
Дрозденко: Ленобласть демонстрирует высокую исполнительскую дисциплину
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РИА Новости

Дрозденко: Ленобласть демонстрирует высокую исполнительскую дисциплину

16:24 23.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2019 году смогли исполнить все 311 поручений и указаний президента и правительства России, сообщил начальник управления координации исполнения поручений и указаний президента России администрации губернатора и правительства Ленинградской области Александр Громов в ходе заседания облправительства.
Согласно докладу Громова, наибольшее количество поручений пришлось на социальный блок - 122 документа, а также сферу строительства и ЖКХ - 78 поручений. В числе поручений губернатора Ленинградской области, значительная часть документов касались дорожного фонда, строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса - 391 поручений, по вопросам социального блока поступило 249 поручений.

"У нас неплохая исполнительская дисциплина. Все последние годы она составляет 100%. Но, к сожалению, качество докладов еще оставляет желать лучшего. 7 % итоговых докладов потребовали оперативной доработки, нам надо выйти на показатель лишь в 5%", — отметил губернатор области Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил качественный рост исполнительской дисциплины чиновников по поручениям губернатора. В 2012 году этот показатель составлял 58%, сейчас он достиг 99,7%.
Вместе с тем, сохраняется тенденция переноса сроков исполнения поручений. В этой связи губернатор распорядился наказывать недобросовестных работников рублем. Так, при третьем переносе сроков исполнения поручения, его выносят на рассмотрение кадрового совета, при пятом — руководителя ответственного комитета лишат премии.
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