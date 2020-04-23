Дрозденко: Ленобласть демонстрирует высокую исполнительскую дисциплину

С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2019 году смогли исполнить все 311 поручений и указаний президента и правительства России, сообщил начальник управления координации исполнения поручений и указаний президента России администрации губернатора и правительства Ленинградской области Александр Громов в ходе заседания облправительства.
Согласно докладу Громова, наибольшее количество поручений пришлось на социальный блок - 122 документа, а также сферу строительства и ЖКХ - 78 поручений. В числе поручений губернатора Ленинградской области, значительная часть документов касались дорожного фонда, строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса - 391 поручений, по вопросам социального блока поступило 249 поручений.
"У нас неплохая исполнительская дисциплина. Все последние годы она составляет 100%. Но, к сожалению, качество докладов еще оставляет желать лучшего. 7 % итоговых докладов потребовали оперативной доработки, нам надо выйти на показатель лишь в 5%", — отметил губернатор области Александр Дрозденко.
Глава региона также отметил качественный рост исполнительской дисциплины чиновников по поручениям губернатора. В 2012 году этот показатель составлял 58%, сейчас он достиг 99,7%.
Вместе с тем, сохраняется тенденция переноса сроков исполнения поручений. В этой связи губернатор распорядился наказывать недобросовестных работников рублем. Так, при третьем переносе сроков исполнения поручения, его выносят на рассмотрение кадрового совета, при пятом — руководителя ответственного комитета лишат премии.