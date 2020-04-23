Дрозденко: Ленобласть демонстрирует высокую исполнительскую дисциплину

"У нас неплохая исполнительская дисциплина. Все последние годы она составляет 100%. Но, к сожалению, качество докладов еще оставляет желать лучшего. 7 % итоговых докладов потребовали оперативной доработки, нам надо выйти на показатель лишь в 5%", — отметил губернатор области Александр Дрозденко .