В Петербурге полицейские нашли "похищенную невесту"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. В Петербурге по горячим следам задержали предполагаемого похитителя девушки, она находилась с ним, сообщили в региональном ГУВД.

Накануне в полицию обратился житель Невского района Петербурга и рассказал, что его 25-летнюю сестру похитили. По его словам, это произошло во дворе дома 44 на улице Тельмана, когда трое неизвестных в медицинских масках насильно посадили девушку в иномарку и скрылись.

"Сотрудники полиции в городе Тихвин Ленинградской области задержали "героя" этих событий. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Разыскиваемая девушка находилась вместе с ним", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, "инцидент был представлен как национальный обряд традиций — "похищение невесты".

"По оперативным сведениям, мужчина в феврале уже увозил девушку от родственников, которые по этому поводу также обращались в полицию. Однако тогда "потерпевшая" отказалась от каких-либо претензий", — сказано в сообщении.