Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун уволился из-за заражения части курсантов коронавирусом, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что в академии разместили инфекционный центр, проводили профилактику, подготовили лекарства, но "допустили просчеты".
Из-за этого на факультете подготовки врачей для иностранных армий заразились некоторые курсанты, их точное число не указывается.
После проведения инспекции Миноброны начальник академии ушел с должности. Он возглавлял учебное заведение с февраля 2018 года.
Александр Фисун - заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, имеет более чем 20-летний опыт клинической работы.
Не верьте фейкам
В начале апреля в соцсетях появилась недостоверная информация, что в одном из военных учебных заведений в Санкт-Петербурге заболели 70% курсантов.
Следственный комитет провел проверку, по итогам которой в указанном институте не было выявлено случаев заражения инфекцией.
Автором фейков оказался администратор паблика "Омбудсмен полиции" в соцсети "Вконтакте" Владимир Воронцов. На него завели уголовное дело.
Коронавирус в России
Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 62 773 человека.
За все время умерли 555 человек, более 4,8 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.