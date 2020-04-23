Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

В военном ведомстве подчеркнули, что в академии разместили инфекционный центр, проводили профилактику, подготовили лекарства, но "допустили просчеты".

Из-за этого на факультете подготовки врачей для иностранных армий заразились некоторые курсанты, их точное число не указывается.

После проведения инспекции Миноброны начальник академии ушел с должности. Он возглавлял учебное заведение с февраля 2018 года.

Александр Фисун - заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН , имеет более чем 20-летний опыт клинической работы.

Не верьте фейкам

В начале апреля в соцсетях появилась недостоверная информация, что в одном из военных учебных заведений в Санкт-Петербурге заболели 70% курсантов.

Следственный комитет провел проверку, по итогам которой в указанном институте не было выявлено случаев заражения инфекцией.

Автором фейков оказался администратор паблика "Омбудсмен полиции" в соцсети "Вконтакте" Владимир Воронцов. На него завели уголовное дело.

Коронавирус в России

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 62 773 человека.

При этом темпы заболеваемости снижается два дня подряд. За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.

За все время умерли 555 человек, более 4,8 тысячи вылечились.