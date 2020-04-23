СК возбудил дело о геноциде из-за массовых убийств в Карелии в годы ВОВ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В России возбудили уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Светлана Петренко. В России возбудили уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну , сообщила официальный представитель СК

Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" рассекреченных архивных документов о финских концлагерях.

По данным ведомства, вторгнувшиеся в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей "для содержания этнического русского населения", где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили не совместимый с жизнью характер".

За время оккупации региона с 1941 по 1944 год в них удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых около восьми тысяч мирных граждан погибли, в том числе более двух тысяч детей.

"Свыше семи тысяч военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", — отметили в СК.

Сейчас в Карелии проживает более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств, подсчитали в ведомстве.

В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошло порядка 50 тысяч человек, всего же финны построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, шесть из них — в Петрозаводске