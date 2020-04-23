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2020-04-23T17:29
https://ria.ru/20200423/1570467099.html
СК возбудил дело о геноциде из-за массовых убийств в Карелии в годы ВОВ
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РИА Новости

СК возбудил дело о геноциде из-за массовых убийств в Карелии в годы ВОВ

14:52 23.04.2020 (обновлено: 17:29 23.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий КозловФинский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В России возбудили уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" рассекреченных архивных документов о финских концлагерях.
По данным ведомства, вторгнувшиеся в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей "для содержания этнического русского населения", где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили не совместимый с жизнью характер".
За время оккупации региона с 1941 по 1944 год в них удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых около восьми тысяч мирных граждан погибли, в том числе более двух тысяч детей.
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"Свыше семи тысяч военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", — отметили в СК.
Сейчас в Карелии проживает более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств, подсчитали в ведомстве.
В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошло порядка 50 тысяч человек, всего же финны построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, шесть из них — в Петрозаводске.
Как следует из имеющейся у РИА Новости справки народного комиссара государственной безопасности Карело-Финской ССР Михаила Баскакова от 3 июля 1943 года, за организацию массовых убийств ответственны как минимум 24 оккупанта, их имена известны.
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75 лет Великой ПобедыСветлана ПетренкоВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Карелия
Популярные комментарии
Сначала Следственный комитет, потом суд, потом параграф в учебниках. Все правильно. Надо бы не забыть про остальные европейские "демократические" страны.
23 апреля, 15:31
И Игорь И
10500004
можно ещё лет 70 подождать.... куда спешить? СК видимо заняться нечем....
23 апреля, 15:15
Сергей Сергеев
12000013
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