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2020-04-23T18:54
https://ria.ru/20200423/1570448102.html
Названы имена организаторов финских концлагерей в Карелии в годы войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292494_0:0:3089:1738_1036x0_80_0_0_94008bbfbf42668b08965725b007a8f8.jpg
РИА Новости

Названы имена организаторов финских концлагерей в Карелии в годы войны

10:37 23.04.2020 (обновлено: 18:54 23.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий КозловФинский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Стали известны имена ответственных за организацию убийств мирных граждан в финских концлагерях на территории советской Карелии во время Великой Отечественной войны.
Эти данные приведены в имеющейся в распоряжении РИА Новости справке народного комиссара государственной безопасности Карело-Финской ССР Михаила Баскакова от 3 июля 1943 года. Ранее агентство в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало рассекреченные документы о финских концлагерях, через которые прошел каждый четвертый житель региона.
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Экс-узница концлагеря готова свидетельствовать о преступлениях финнов
В справке Баскакова 24 имени — от подполковников до младших сержантов, а также гражданских специалистов. Они названы "конкретными виновниками порабощения советских людей, организаторами грабежей, произвола и зверств на временно оккупированной территории".
Самыми высокопоставленными из них являются командующий военным управлением Восточной Карелии (военная администрация оккупированной территории) подполковник Котилайнен, его помощник подполковник Рагнар Нордстрем, начальник штаба военного управления подполковник Куусила, начальники округов подполковники Сихвонен, Вясянен и Палохеймо.
Помимо руководящего состава, названы и непосредственные исполнители — комендант Петрозаводского концлагеря Валентин Микс, а также помощник начальника Святозерского концлагеря младший сержант Полевой.
Рассекреченный список ответственных за организацию финских концлагерей в советской Карелии
Рассекреченный список ответственных за организацию финских концлагерей в советской Карелии
Рассекреченный список ответственных за организацию финских концлагерей в советской Карелии
Был ли кто-либо из них впоследствии привлечен к ответственности за военные преступления, неясно, однако, как ранее рассказал агентству профессор кафедры отечественной истории ПетрГУ Сергей Веригин, большинство оккупантов избежали наказания.
Также сегодня стало известно, что четыре бывших узницы финских концлагерей попросили главу СК Александра Бастрыкина расследовать преступления оккупационных властей в годы войны. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
Рассекреченный список ответственных за организацию финских концлагерей в советской Карелии
Рассекреченный список ответственных за организацию финских концлагерей в советской Карелии
Рассекреченный список ответственных за организацию финских концлагерей в советской Карелии
Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находились около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.
В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек, всего же финны построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, шесть из них — в Петрозаводске.
Здание МИД Финляндии в Хельсинки
21 апреля, 10:4775 лет Великой Победы
Финляндия после публикации о концлагерях попросила доступ к архивам ФСБ
В понедельник Следственный комитет после публикации РИА Новости рассекреченных документов начал проверку. В ведомстве подчеркнули, что "каждое деяние, основанное на идеях расового превосходства и человеконенавистничества, даже по прошествии десятков лет не должно оставаться безнаказанным".
В свою очередь, МИД Финляндии призвал открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны, находящимся у ФСБ России.
Декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева в этой связи сообщила РИА Новости, что эксперты из Финляндии могут ознакомиться со всеми рассекреченными документами в Национальном архиве Карелии, куда их передали из архива ФСБ.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БастрыкинФинляндияОбщество
Популярные комментарии
ну-у ... откопали скелета. А финнов не спросили про зверства НКВД ? И заодно наших тоже ?
23 апреля, 12:02
Василий Иванович Чапаев
10200239
Гореть этим зверям в аду.
23 апреля, 11:35
sergey64m
3610007
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