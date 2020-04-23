Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Блокировка Telegram происходит в России по решению суда, но ситуация с его использованием де-факто иная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, которым будет запрещена блокировка Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информационного ресурса госорганов. По их мнению, мессенджер со временем стал выполнять социально значимую функцию — в том числе через него в условиях коронавируса органы власти информируют граждан о ситуации.
"Я воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствущее решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать инициативу депутатов.
Законопроектом предлагается дополнить статью 15.4 закона "Об информации" положением, согласно которому решение о блокировке не распространяется "в отношении организаторов распространения информации в сети "Интернет", сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям.
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