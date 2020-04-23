Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram

"Я воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствущее решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать инициативу депутатов.