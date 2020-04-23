В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Гражданин одного из закавказских государств госпитализирован после ранения из травматического пистолета в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта со стрельбой из травматического оружия. В результате инцидента был госпитализирован гражданин одного из закавказских государств 1972 года рождения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг. Полицейские установили, что злоумышленник выстрелил несколько раз из травматического пистолета в мужчину и скрылся на автомобиле.
Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего.
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