В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице

"Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта со стрельбой из травматического оружия. В результате инцидента был госпитализирован гражданин одного из закавказских государств 1972 года рождения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг. Полицейские установили, что злоумышленник выстрелил несколько раз из травматического пистолета в мужчину и скрылся на автомобиле.