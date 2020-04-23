В Петербурге полиция проверит сообщение о похищении девушки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после сообщения о пропаже молодой девушки в Петербурге, которую, по словам ее брата, трое мужчин в масках насильно увезли на автомобиле, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции проводят проверку после сообщения о пропаже молодой девушки в Невском районе", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в среду мужчина сообщил в полицию, что днем во дворе дома 44 по улице Тельмана трое неизвестных в медицинских масках черного цвета насильно увезли в автомобиле его сестру 26 лет.
"По предварительной информации, одним из злоумышленников является гражданин закавказского государства 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.