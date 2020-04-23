В Петербурге полиция проверит сообщение о похищении девушки

"Сотрудники полиции проводят проверку после сообщения о пропаже молодой девушки в Невском районе", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в среду мужчина сообщил в полицию, что днем во дворе дома 44 по улице Тельмана трое неизвестных в медицинских масках черного цвета насильно увезли в автомобиле его сестру 26 лет.