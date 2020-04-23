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РИА Наука
2020-04-23T16:19
https://ria.ru/20200423/1570443999.html
В России созданы тест-системы для проверки безопасности сельхозземель
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РИА Новости

В России созданы тест-системы для проверки безопасности сельхозземель

09:05 23.04.2020 (обновлено: 16:19 23.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали концепцию комплексного тестирования сельскохозяйственных земель, загрязненных различными химическими веществами, из-за использования ферментов оно позволит более точно провести анализ почвы, сообщает пресс-служба СФУ.

"В основе предложенных тест-систем — ферменты, а не живые организмы. С помощью новых тест-систем заключение о наличии токсических веществ в почве можно сделать благодаря подавлению ферментативных реакций, отвечающих за различные функции живого организма — дыхание, свечение и так далее, результат получается более точным, чем при использовании классических методов биологического анализа", — говорится в сообщении.

По данным ученых, в настоящее время, чтобы найти загрязнения используемой в сельском хозяйстве почвы и принять оперативные меры по их устранению, массово используют не только химические методы анализа, но и биотесты. Например, проверяют загрязнение воды или почвы при помощи простых организмов – бактерий, водорослей или рачков-дафний. Если их "самочувствие" меняется, это указывает на присутствие в пробах опасных веществ. Но точность таких биотестов невысока.
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"Наша исследовательская группа разработала комплексные тест-системы, предназначенные для экологического мониторинга почвы. Это ферментативные биотесты — более чувствительные и точные, чем широко используемые стандартные биотесты. Они обеспечивают надежный результат и меньше зависят от случайных факторов, чем, например, тесты на дафниях — кстати, ни одно живое существо в результате нашей работы не пострадало", — цитирует пресс-служба младшего научного сотрудника лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Елизавету Колосову.
Сообщается, что для экспериментов ученые подобрали цепочки ферментов, обеспечивающих работу определенных функций живого организма — один фермент отвечает за дыхание, другой участвует в процессе пищеварения и так далее. В итоге исследований более десяти таких систем были выбраны три ферментные системы с максимальной чувствительностью к разным классам вредных веществ, встречающихся в почвах. Важно, что при использовании всех трех систем в комплексе можно получить всесторонний ответ на максимально полный перечень вредных веществ, которые могут содержаться в образцах.
В качестве модельных токсикантов ученые выбрали основные сельскохозяйственные загрязнители: фосфоро- и хлорорганические пестициды, наночастицы диоксида титана (он используется, в частности, как стимулятор роста растений) и хлорид меди, входящий в состав некоторых пестицидов. Для проведения экспериментов были выбраны пять модельных почвенных образцов — песок, легкий суглинок, средний суглинок, тяжелый суглинок и чернозем.
Чтобы исключить влияние компонентов незагрязненной почвы на результаты тестирования, в качестве контроля использовали водный экстракт из почвы без добавления токсических веществ.
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"Задача-максимум нашего исследования - понять, как обнаруженные в почве токсиканты влияют на здоровье человека, питающегося овощами и злаками, выращенными на зараженной почве. Ведь используемые в новых тест-системах ферменты есть у всех живых организмов, включая человека", - пояснила доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.
По словам профессора, на людях экспериментировать нельзя, но в СФУ сумели подобрать для тест-систем именно тот набор ферментов, который, с одной стороны, хорошо фиксирует всевозможные загрязнения такого сложного многосоставного объекта, как почва, а с другой стороны - большинство этих ферментов естественным образом "обитает" в каждом из нас. 
"Сейчас это направление кажется очень перспективным, так как удалось  доказать способность ферментативных тестов заменить живые организмы при биотестировании сложных природных сред", - отметила Кратасюк.
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