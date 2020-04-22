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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T03:46
https://ria.ru/20200422/1570433518.html
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570419668_0:196:3072:1924_1036x0_80_0_0_7280f846e5c70cd7e43ca16da4d59640.jpg
РИА Новости

Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России

20:24 22.04.2020 (обновлено: 03:46 23.04.2020)
329357
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
Эта система позволяет работодателям через личный кабинет компании на портале госуслуг подать список сотрудников для их получения.
"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что в рамках первой очереди подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
22 апреля, 17:14Распространение нового коронавируса
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Со следующей недели планируется начать внедрение системы в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.
Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Получать пропуск можно на сайте мэрии, по телефону или СМС, указав личные данные и цель поездки. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф.
Мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить эту систему на всю страну.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стоп, машина: проверка цифровых пропусков в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Их владельцам теперь грозят штрафы.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у пассажира такси цифровой пропуск на передвижение по Москве
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Бред полнейший. Тотальному контролю скажем нет
22 апреля, 21:10
KKukold
478712253
И они призывают за поправки к конституции голосовать, когда сами вытирают об неё ноги?
22 апреля, 21:21
Агент Госдепа
450541047
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