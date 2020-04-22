Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи

Эта система позволяет работодателям через личный кабинет компании на портале госуслуг подать список сотрудников для их получения.

"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в рамках первой очереди подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели планируется начать внедрение системы в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Получать пропуск можно на сайте мэрии, по телефону или СМС, указав личные данные и цель поездки. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф.

Мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить эту систему на всю страну.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.