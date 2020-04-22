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https://ria.ru/20200422/1570419917.html
Стоп, машина: проверка цифровых пропусков в Москве
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РИА Новости

Стоп, машина: проверка цифровых пропусков в Москве

18:38 22.04.2020 (обновлено: 18:49 22.04.2020)
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Контроль пропусков, необходимых для поездок по Москве, стал автоматическим, нарушителей будут фиксировать камеры наблюдения. Ситуация на столичных дорогах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Их владельцам теперь грозят штрафы.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у пассажира такси цифровой пропуск на передвижение по Москве
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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