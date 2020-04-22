В Петербурге завершили расследование дела об убийствах предпринимателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, обвиняемых в похищении людей, вымогательстве и убийствах, совершенных в прошлые годы, завершено в Расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, обвиняемых в похищении людей, вымогательстве и убийствах, совершенных в прошлые годы, завершено в Петербурге , сообщает пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Спиридонова, Виктора Баюрова, Евгения Кагало и Андрея Левандовского, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении похищений людей, вымогательстве и убийствах", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2013 году Спиридонов вступил в сговор с неизвестным для организации убийства предпринимателя из города Соснового Бора Ленинградской области за сумму не менее 650 тысяч рублей. После этого он привлек в качестве исполнителя Алексея Климова, который в настоящее время обвиняется в убийстве коммерсанта.

"Кроме того, Спиридонов с декабря 2013 года по февраль 2014 года создал организованную преступную группу для похищения людей и вымогательств за их освобождение", - сказано в сообщении.

По данным следствия, Спиридонов привлек для участия в ОПГ Климова, Баюрова, Кагало и Левандовского, распределил роли между ними. Климов, Кагало и Левандовский непосредственно похищали потерпевших, а Баюров их охранял.

"Лидер преступной группы оснастил соучастников тканевыми мешками, наручниками, липкими лентами, автомобильным транспортом, сотовыми телефонами, сим-картами, устройством для записи и воспроизведения устной речи потерпевшего с просьбой передачи за освобождение денежных средств", - говорится в сообщении.

В феврале 2014 года соучастники похитили предпринимателя из города Сестрорецка и вымогали за его освобождение 10 миллионов рублей, отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, не получив требуемый выкуп, вымогатели утопили потерпевшего в апреле 2014 года в реке Сестре. В том же году в мае обвиняемые убили еще одного предпринимателя из Курортного района , говорится в сообщении.