В Минкомсвязи рассказали, что получают жалобы на работу онлайн-сервисов

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Минкомсвязь РФ получает жалобы на сбои в работе онлайн-сервисов, не справляющихся с возросшей нагрузкой в условиях самоизоляции из-за Минкомсвязь РФ получает жалобы на сбои в работе онлайн-сервисов, не справляющихся с возросшей нагрузкой в условиях самоизоляции из-за коронавируса , но в целом связь в стране работает достаточно устойчиво, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов

"К сожалению, не справляются сервисы непосредственно - и по видео есть определенные сбои, и по различным сервисам онлайн-обучения. Приходят жалобы с мест, от населения о том, что не справляются именно сервисы", - сказал Иванов в ходе онлайн-форума "Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19", организованного ComNews.

При этом сети связи – как фиксированной, так и мобильной, - несмотря на рост трафика на 30-35%, в целом справляются с возросшей нагрузкой, сказал замминистра. Однако в отдаленных населенных пунктах, где проложены достаточно узкие каналы связи, есть проблемы с пропускной способностью сетей связи, отметил он.

"Поступают различные обращения с мест, обращения местных властей, обращения граждан, которые говорят о том, что пропускной способности каналов связи, к сожалению, недостаточно. Мы обратились и к спутниковым операторам, и к операторам, предоставляющим услуги в рамках универсальной услуги связи, с просьбой рассмотреть возможность. Но такие возможности не неисчерпаемы, поэтому, к сожалению, в этом плане больших резервов у нас с вами нет", - сказал Иванов.

"Хотя в целом должен сказать, что связь работает достаточно устойчиво в этой непростой ситуации, и особенно внутри страны есть определенные резервы. В целом должен охарактеризовать ситуацию по связи как устойчивую", - заявил замглавы Минкомсвязи