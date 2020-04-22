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2020-04-22T15:03
https://ria.ru/20200422/1570414160.html
В Минкомсвязи рассказали, что получают жалобы на работу онлайн-сервисов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570100177_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_9803cb6fce4979539012c60745437b45.jpg
РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали, что получают жалобы на работу онлайн-сервисов

15:03 22.04.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСервер в машинном зале в центре обработки данных
Сервер в машинном зале в центре обработки данных
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сервер в машинном зале в центре обработки данных. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Минкомсвязь РФ получает жалобы на сбои в работе онлайн-сервисов, не справляющихся с возросшей нагрузкой в условиях самоизоляции из-за коронавируса, но в целом связь в стране работает достаточно устойчиво, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
"К сожалению, не справляются сервисы непосредственно - и по видео есть определенные сбои, и по различным сервисам онлайн-обучения. Приходят жалобы с мест, от населения о том, что не справляются именно сервисы", - сказал Иванов в ходе онлайн-форума "Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19", организованного ComNews.
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При этом сети связи – как фиксированной, так и мобильной, - несмотря на рост трафика на 30-35%, в целом справляются с возросшей нагрузкой, сказал замминистра. Однако в отдаленных населенных пунктах, где проложены достаточно узкие каналы связи, есть проблемы с пропускной способностью сетей связи, отметил он.
"Поступают различные обращения с мест, обращения местных властей, обращения граждан, которые говорят о том, что пропускной способности каналов связи, к сожалению, недостаточно. Мы обратились и к спутниковым операторам, и к операторам, предоставляющим услуги в рамках универсальной услуги связи, с просьбой рассмотреть возможность. Но такие возможности не неисчерпаемы, поэтому, к сожалению, в этом плане больших резервов у нас с вами нет", - сказал Иванов.
"Хотя в целом должен сказать, что связь работает достаточно устойчиво в этой непростой ситуации, и особенно внутри страны есть определенные резервы. В целом должен охарактеризовать ситуацию по связи как устойчивую", - заявил замглавы Минкомсвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег ИвановМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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