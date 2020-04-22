В Петербурге соцучреждения получали молочку из неизвестного сырья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. по Россельхознадзор по Петербургу , Ленинградской и Псковской области выявил нелегальное производство молочной продукции, которое поступало в социальные учреждения Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Выявлено, что по заявленному в системе "Меркурий" адресу ООО "Всеволожское молоко" находится жилой многоквартирный дом. А сырье по оформленным ветеринарным сопроводительным документам в объемом 74,4 тонны по факту на производство не поступало", - говорится в сообщении.

В ведомстве сделали вывод, что продукция "Всеволожское молоко" изготавливалась из сырья неизвестного происхождения, то есть является потенциально небезопасной и недоброкачественной.

"Через посредников творог и масло поступали на предприятия общественного питания, в адреса компаний, занимающихся производством готовых пищевых продуктов и в социальные учреждения Санкт-Петербурга", - уточнили в ведомстве.