В Марий Эл доставили три тысячи защитных костюмов

"Три тысячи одноразовых защитных костюмов фирмы "Тайвек" поступили в Республику Марий Эл по линии Минпромторга России. Средства индивидуальной защиты для медицинских работников закуплены на 8 миллионов рублей, выделенных министерству здравоохранения из резервного фонда правительства Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.

Кроме того, в республику поставлено еще 2,5 тысячи штук многоразовых фильтрующих респираторов для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний. "Это вторая партия товара, закупленного на средства, выделенные главой региона Александром Евстифеевым из резервного фонда правительства республики в соответствии с контрактом, заключенным с ООО "Респираторный комплекс" (Ленинградская область). В общей сложности в республику будет поставлено 13 тысяч штук респираторов на сумму более 1,5 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.