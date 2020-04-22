В Марий Эл доставили три тысячи защитных костюмов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Три тысячи одноразовых защитных костюмов и 2,5 тысячи респираторов поступили в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы региона.
"Три тысячи одноразовых защитных костюмов фирмы "Тайвек" поступили в Республику Марий Эл по линии Минпромторга России. Средства индивидуальной защиты для медицинских работников закуплены на 8 миллионов рублей, выделенных министерству здравоохранения из резервного фонда правительства Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в республику поставлено еще 2,5 тысячи штук многоразовых фильтрующих респираторов для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний. "Это вторая партия товара, закупленного на средства, выделенные главой региона Александром Евстифеевым из резервного фонда правительства республики в соответствии с контрактом, заключенным с ООО "Респираторный комплекс" (Ленинградская область). В общей сложности в республику будет поставлено 13 тысяч штук респираторов на сумму более 1,5 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что основная часть средств защиты направлена в медицинские организации республики, где развернуты инфекционные отделения для лечения пациентов с COVID-19 и с подозрением на инфекцию.
На территории Марий Эл зафиксировано 333 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 женщина умерла, из больниц выписаны 52 выздоровевших пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.