Посол КНДР в Москве поздравил россиян с Днем Победы

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль поздравил россиян с наступающим 75-летием Победы и выразил уверенность, что Россия сможет победить и эпидемию коронавируса.
"Пользуясь случаем, поздравляю российский народ с наступающим праздником – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - заявил он в интервью РИА Новости.
Дипломат выразил сожаление, что парад и другие массовые мероприятия пришлось отложить.
"Уверен, что российский народ, который имеет великую традицию Победы, одержит победу и в борьбе против коронавирусной эпидемии, непременно проведет в этом году торжественные мероприятия в честь дня Победы и добьется больших успехов в деле построения сильной России", - заявил посол.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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