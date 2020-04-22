Посол КНДР в Москве поздравил россиян с Днем Победы

"Уверен, что российский народ, который имеет великую традицию Победы, одержит победу и в борьбе против коронавирусной эпидемии, непременно проведет в этом году торжественные мероприятия в честь дня Победы и добьется больших успехов в деле построения сильной России", - заявил посол.