Син Хон Чхоль: уверен, что российский народ победит коронавирус

Год назад, 24-26 апреля 2019 года, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль в своем первом интервью российским СМИ после вступления в должность, которое он дал РИА Новости, рассказал о значении визита и достижениях в отношениях двух стран за прошедший год, а также поздравил россиян с наступающим 75-летием Победы.

— Год назад состоялся исторический визит в Россию председателя Госсовета, высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Какое значение имел этот визит для отношений Москвы и Пхеньяна?

— Прежде всего хотел бы поблагодарить МИА "Россия сегодня" за просьбу дать интервью по случаю годовщины исторического визита председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Чен Ына в Российскую Федерацию.

С 24 по 26 апреля 2019 года председатель Государственного совета КНДР товарищ Ким Чен Ын нанес официальный визит в Россию и провел встречу и переговоры с президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным в городе Владивостоке.

В ходе встречи и переговоров высшие руководители двух стран согласовали конкретные направления и меры дальнейшего углубления взаимного понимания и доверия, укрепления дружбы, сотрудничества и стимулирования развития корейско-российских отношений дружбы в русле нового века, пришли к полному согласию по текущим вопросам двустороннего сотрудничества.

Высшие руководители двух стран единогласно дали оценку, что прошедшие встречи и переговоры стали полезным моментом, имеющим важное значение для устойчивого и здорового развития отношений двух стран с глубокой историей и традициями дружбы, а также стратегического поддержания и урегулирования обстановки на Корейском полуострове.

Благодаря первому историческому визиту председателя Государственного совета КНДР в Россию и корейско-российскому саммиту заложен надежный фундамент, позволяющий развивать и вывести дружественные отношения двух наших стран, имеющие стратегический и традиционных характер, на более высокий уровень в соответствии с требованиями новой эпохи.

Достигнутые в ходе встречи и переговоров на высшем уровне договоренности служат знаменательной вехой в укреплении стратегического взаимодействия двух стран с целью обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и в мире целом.

— Каково состояние двусторонних отношений РФ и КНДР сегодня? Чего удалось достичь за прошедший год? Какие направления сотрудничества сейчас наиболее актуальны и наиболее активно развиваются?

— В течение года после корейско-российского саммита народы двух стран прилагали усилия к всестороннему развитию отношений двух стран по всем направлениям, преодолевая встающие на пути трудности и препятствия и укрепляя взаимную поддержку и помощь в общих интересах.

За это время с российской стороны нашу страну посетили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, заместитель министра иностранных дел и заместитель министра обороны, а с корейской стороны пребывали в России председатель Верховного Народного Собрания КНДР, вице-премьер кабинета министров, первый заместитель министра иностранных дел, тем самым как никогда активизировались контакты и обмены на высоком уровне и стратегическое взаимодействие и взаимопонимание.

Также с целью реализации совместных проектов экономического сотрудничества, согласованных на высшем уровне, проводились двусторонние консультации и переговоры в области электроэнергетики, транспорта, туризма, финансов, охраны окружающей среды и других.

Конечно, существуют определенные препятствия и вызовы на пути продвижения, но отношения дружбы между КНДР и РФ, имеющие глубокую историю и традиции, будут укрепляться и развиваться на более высоком уровне при глубоком внимании высших руководителей двух стран.

— Приближается еще одна важная для России годовщина — 75-летие Победы. Каковы ваши ожидания в преддверии этой даты?

— Пользуясь случаем, поздравляю российский народ с наступающим праздником – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.