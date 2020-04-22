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Син Хон Чхоль: уверен, что российский народ победит коронавирус
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РИА Новости

Син Хон Чхоль: уверен, что российский народ победит коронавирус

12:00 22.04.2020 (обновлено: 12:08 22.04.2020)
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© Фото : предоставлено посольством КНДРПосол КНДР в Москве Син Хон Чхоль
Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль
© Фото : предоставлено посольством КНДР
Год назад, 24-26 апреля 2019 года, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль в своем первом интервью российским СМИ после вступления в должность, которое он дал РИА Новости, рассказал о значении визита и достижениях в отношениях двух стран за прошедший год, а также поздравил россиян с наступающим 75-летием Победы.
— Год назад состоялся исторический визит в Россию председателя Госсовета, высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Какое значение имел этот визит для отношений Москвы и Пхеньяна?
— Прежде всего хотел бы поблагодарить МИА "Россия сегодня" за просьбу дать интервью по случаю годовщины исторического визита председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Чен Ына в Российскую Федерацию.
С 24 по 26 апреля 2019 года председатель Государственного совета КНДР товарищ Ким Чен Ын нанес официальный визит в Россию и провел встречу и переговоры с президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным в городе Владивостоке.
Открытие Дома Дружбы России и КНДР
25 апреля 2019, 02:35
Межгосударственные отношения России и КНДР
В ходе встречи и переговоров высшие руководители двух стран согласовали конкретные направления и меры дальнейшего углубления взаимного понимания и доверия, укрепления дружбы, сотрудничества и стимулирования развития корейско-российских отношений дружбы в русле нового века, пришли к полному согласию по текущим вопросам двустороннего сотрудничества.
Высшие руководители двух стран единогласно дали оценку, что прошедшие встречи и переговоры стали полезным моментом, имеющим важное значение для устойчивого и здорового развития отношений двух стран с глубокой историей и традициями дружбы, а также стратегического поддержания и урегулирования обстановки на Корейском полуострове.
Благодаря первому историческому визиту председателя Государственного совета КНДР в Россию и корейско-российскому саммиту заложен надежный фундамент, позволяющий развивать и вывести дружественные отношения двух наших стран, имеющие стратегический и традиционных характер, на более высокий уровень в соответствии с требованиями новой эпохи.
Достигнутые в ходе встречи и переговоров на высшем уровне договоренности служат знаменательной вехой в укреплении стратегического взаимодействия двух стран с целью обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и в мире целом.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР во время встречи в кампусе ДВФУ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР во время встречи в кампусе ДВФУ во Владивостоке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР во время встречи в кампусе ДВФУ во Владивостоке
— Каково состояние двусторонних отношений РФ и КНДР сегодня? Чего удалось достичь за прошедший год? Какие направления сотрудничества сейчас наиболее актуальны и наиболее активно развиваются?
— В течение года после корейско-российского саммита народы двух стран прилагали усилия к всестороннему развитию отношений двух стран по всем направлениям, преодолевая встающие на пути трудности и препятствия и укрепляя взаимную поддержку и помощь в общих интересах.
За это время с российской стороны нашу страну посетили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, заместитель министра иностранных дел и заместитель министра обороны, а с корейской стороны пребывали в России председатель Верховного Народного Собрания КНДР, вице-премьер кабинета министров, первый заместитель министра иностранных дел, тем самым как никогда активизировались контакты и обмены на высоком уровне и стратегическое взаимодействие и взаимопонимание.
Также с целью реализации совместных проектов экономического сотрудничества, согласованных на высшем уровне, проводились двусторонние консультации и переговоры в области электроэнергетики, транспорта, туризма, финансов, охраны окружающей среды и других.
Конечно, существуют определенные препятствия и вызовы на пути продвижения, но отношения дружбы между КНДР и РФ, имеющие глубокую историю и традиции, будут укрепляться и развиваться на более высоком уровне при глубоком внимании высших руководителей двух стран.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
21 апреля, 21:12
Эксперты оценили роль России в межкорейском диалоге
— Приближается еще одна важная для России годовщина — 75-летие Победы. Каковы ваши ожидания в преддверии этой даты?
— Пользуясь случаем, поздравляю российский народ с наступающим праздником – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
К сожалению, запланированный парад Победы и другие массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в России были неизбежно перенесены на более поздний срок из-за обстановки в связи с распространением нового коронавируса. Уверен, что российский народ, который имеет великую традицию Победы, одержит победу и в борьбе против коронавирусной эпидемии, непременно проведет в этом году торжественные мероприятия в честь Дня Победы и добьется больших успехов в деле построения сильной России.
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Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)КНДРИнтервью - АвторыПолитика
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