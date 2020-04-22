В Подмосковье разрешили торговлю семенами и рассадой

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Торговлю семенами и рассадой разрешили в Подмосковье на период режима всеобщей самоизоляции, введенного в регионе с целью недопущения распространения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Учитывая начало посевного сезона, разрешается торговля семенами и рассадой", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.