14:25 14.03.2022 (обновлено: 15:00 14.03.2022)
Посадка перца в 2022 году: когда готовить семена на рассаду
Посадка перца
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Время для посадки перца зависит от сорта и климатических условий региона выращивания. На юге семена для рассады высевают в феврале, в центральной части страны — в марте. Как и когда сажать перец по лунному календарю в 2022 году - в материале РИА Новости.
Посадка перца
Перец называют капризной культурой, которая не любит холод и долго созревает. Однако при правильном уходе кусты могут принести богатый урожай. При покупке семян перца на рассаду следует обратить внимание на особенности каждого сорта (скорость созревания, подверженность болезням и пр.) и то, соответствуют ли рекомендуемые условия выращивания реальным.
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Когда сажать перец
Семена на рассаду высевают, как правило, с 15 февраля по 10-15 марта. На постоянное место в открытый грунт — не раньше середины мая или периода, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке +15 градусов и выше. В теплицу рассаду высаживают на пару недель раньше, чем в открытый грунт. Конкретный срок посадки зависит от климата региона.
Огородный участок
По региону
В разных регионах страны перец сажают в разное время. Конкретный период зависит от климатических особенностей территории: раньше всего культуру высаживают на юге, позже — в Сибири и на Урале.
Время посадки рассады перцев:
- —в южных регионах — с 15 апреля;
- —Сибирь и Урал — не раньше начала-середины июня;
- —средняя полоса — с 27 мая по 15 июня. В южной части средней полосы — с начала мая;
- —для Подмосковья действуют такие же сроки, как для всей средней полосы: не раньше конца мая;
- —Ленинградская область — не раньше начала-середины июня (из-за резких скачков температуры).
По лунному календарю
Наиболее благоприятным периодом считается растущая луна, убывающая — только при положении относительно плодородных знаков: Тельца, Рыб, Скорпиона, Рака.
Не рекомендуется сажать в полнолуние, когда растение особенно чувствительно к воздействию извне: раны долго затягиваются, саженцы плохо приживаются.
Благоприятные дни посадки перца по лунному календарю в 2022 году
Посадка семян дома/в теплице
Пикировка/высадка в открытый грунт
- —январь: 10-12, 25-27, 29-З1;
- —февраль: З-9, 12-15, 21-27;
- —март: З, 6-8, 11-1З, 20-З1;
- —апрель: З-5, 7-10, 21, 22;
- —май: 2, 5-12, 17-24, 27-29;
- —июнь: 1-З, 6-8, 10-1З.
- —март: 6-8, 11-1З, 25-27, 29-З1;
- —aпрeль: З-4, 10-12, 1З-14, 17-18;
- —мaй: 5-7.
Выбор семян перца
Урожай во многом зависит от качества посевного материала. Отбраковать некондицию можно поместив семена на пять минут в соляной раствор: щепотка соли на стакан теплой (25-28 градусов) воды. Для посева подойдут те, что утонули: их следует промыть в чистой воде и высушить.
Также важно учитывать срок созревания плодов после высадки рассады в грунт. Перцы бывают:
- —ранние (80 – 100 дней);
- —средние (115 – 130 дней);
- —поздние (140 — 160 дней).
Сорт
Сортовой перец — натуральная или прошедшая искусственный отбор культура, приспособленная к определенным климатическим условиям. Сорта различаются по срокам созревания, условиям выращивания, высоте кустов, географии посадки и другим признакам.
К самым популярным сортам сладкого болгарского перца относятся:
- —"Калифорнийское чудо". Среднеранний сорт (вызревает около 120 дней), высаживают в теплицы и в грунт. Плоды красного цвета, сладкие, сочные, с толстыми стенками.
- —"Белое золото". Раннеспелая культура (100 — 110 день), подходит для открытого грунта и для теплиц. Плоды сочные, сладкие, ярко-желтого или желто-зеленого цвета.
- —"Абрикосовая фаворитка". Раннеспелая культура (100 — 120 дней) преимущественно тепличного разведения. Плоды сочные, некрупные, от светло-зеленого до ярко-оранжевого цвета.
- —"Богатырь". Среднеспелый сорт (125-135 дней) для открытого грунта и теплиц. Плоды сочные, сладкие, с легким ароматом. Считается созревшим при светло-зеленом цвете, полностью созревшим — при красном.
- —"Подарок Молдовы". Среднеранний сорт (119 — 124 дня), подходит для разведения в теплицах и открытом грунте. Спелыми считаются зеленые плоды, при полном созревании — красные.
- —Также популярны: "Ласточка", "Белозерка", "Бизон красный", "Красный бык", "Оранжевый бык" и пр.
В числе ранне- и среднеспелых сортов острого перца, которые прижились в России: "Огненный букет", "Халапеньо", "Китайский огонь", "Астраханский 147", "Хабанеро" красный и шоколадный, "Бараний рог", "Визирь", "Венгерский желтый" и другие.
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Гибрид
Выведением гибридов занимались селекционеры, скрещивая между собой два разных сорта. Задача — получить культуру, стойкую и плодовитую даже в неблагоприятных погодных условиях. Семена гибридных культур непригодны для дальнейшего разведения.
Отличить семена гибрида от натурального сорта позволяет обозначение F1 на упаковке.
Популярные гибриды:
— раннеспелые (период созревания до 110 дней):
- —"Сибирский валенок". Выращивают в открытом грунте. Плоды красные и сладкие.
- —"Изабелла". Предназначен для закрытого грунта. Плоды крупные, красные и сладкие.
- —"Атлантик". Выращивают в открытом и закрытом грунте. Плоды сочные, насыщенного красного цвета.
- —"Кардинал". Выращивают в открытом и закрытом грунте. Плоды крупные от темно-фиолетового до темно-красного цвета.
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— среднеспелые (период вызревания до 130 дней):
- —"Партнер". Сажают в открытый и закрытый грунт. Плоды красные, крупные, сладкие.
- —"Ливадия". Выращивают в теплицах. Дает крупные плоды насыщенного красного цвета.
- —"Сиреневый туман". Выращивают в открытом и закрытом грунте. Крупные и сочные плоды отличаются ярким фиолетовым цветом.
Посев семян на рассаду
Семена перца высевают за 60-80 дней до предполагаемой посадки в грунт. Как правило, этот период приходится на февраль — начало марта (в южных регионах высевают раньше, в северных — позже).
Процесс поэтапный и начинается с выбора контейнера под посев семян перца.
Женщина пропалывает грядку на дачном участке
Выбор емкости
Обычно используется емкость, обеспечивающая стабильную вентиляцию и комфортную для прорастания влажность. Торфяные горшки не подойдут, так как стенки быстро впитывают влагу, а почва остается сухой.
Перец сажают довольно глубоко, поэтому емкость должна быть не ниже 10 - 12 см. Оптимальным объемом считается 0,5-1 л. Если меньше, корни закрутятся в клубок, что осложнит пересадку и приживаемость на новом месте.
Подготовка грунта
Перец любит легкие плодородные почвы, отличающиеся хорошей вентилируемостью и определенной кислотностью (на уровне 6-6,5 pH). В земле под рассаду перцев должны содержаться полезные вещества: калий, кальций, азот, фосфор, магний.
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Грунт для семян можно купить в готовом виде или смешать самостоятельно, используя следующие компоненты:
- —биогумус;
- —дерн;
- —компост и перегной;
- —низинный торф;
- —разрыхлители почвы: мох-сфагнум, речной песок крупной фракции, кокосовый субстрат и пр.
Подготовка семян
Перед посадкой необходимо уточнить возраст семян: у тех, что хранятся дольше трех лет, снижается вероятность всходов.
Процесс подготовки включает в себя:
- —сортировку. Отбраковывают некондицию в виде мелких, поврежденных семян;
- —обеззараживание в растворе марганцовки 1% (1 г на 100 мл воды). Держат 20 минут, затем промывают. Иногда семена замачивают в специальных растворах для стимуляции роста;
- —закаливание (стратификация) увеличивает стойкость к заморозкам; Семена кладут на влажную бумажную салфетку и помещают в холодильник на два дня. Затем достают и на сутки оставляют в прохладном помещении (не выше 18°С). Потом снова в холодильник на двое суток;
- —проращивание. Семена выкладывают на влажную марлевую салфетку, накрывают пленкой и убирают в теплое место на два дня. Заливать семена нельзя, поскольку вода перекроет свободный доступ воздуха.
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Посев
Емкость для посева семян перца следует вымыть в растворе марганцовки или мыльном. Дальнейшая последовательность действий:
- —на дно насыпают дренаж слоем в 1 см;
- —почву насыпают до уровня бортиков и уплотняют;
- —на поверхности делают лунки под семена;
- —семена закрывают почвосмесью.
Глубина посадки
Для того чтобы из семян выросло крепкое растение, эксперты рекомендуют делать лунки на глубине не более 1-1,5 см при условии, что толщина укрывного слоя — не более 1 см.
Стоит также учитывать площадь посадки: не более четырех-пяти растений на 1 кв. м. Это позволит избежать тени.
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Пикировка
Пикировка — процесс пересадки рассады перцев из общей емкости в отдельные контейнеры. Ее проводят, когда у сеянцев выросли по три-пять листочков (на 16-21 день). Без пикировки можно обойтись, если изначально высевать семена в отдельные емкости.
Достоинства:
- —сортировка на крепкие и слабые растения;
- —укрепление корневой системы;
- —возможность предотвратить болезни (если болеет одно растение, его отсаживают, чтобы не заразить остальные).
Недостатки:
- —высок риск повредить сеянцы. Процедура требует внимания и аккуратности;
- —строгое соблюдение сроков пересадки.
Благоприятные даты для пикировки по лунному календарю в 2022 году:
- —март: 6-8, 11-1З, 25-27, 29-З1;
- —aпрeль: З-4, 10-12, 1З-14, 17-18;
- —мaй: 5-7.
Подкормка
Подкормка восполняет дефицит питательных веществ, укрепляет иммунитет. Рассаду рекомендуют подкармливать до пикировки (на этапе появления первой пары листьев), после и перед пересадкой в открытый грунт.
Виды удобрений
Минеральные
Органические
навоз;
компост;
птичий помет;
древесная зола.
Уход за рассадой
После посева семена перца укрывают пленкой и убирают в теплое место на несколько дней: такой "парник" создаст комфортный микроклимат.
Регулярный полив отстоявшейся водой комнатной температуры — обязательная часть ухода: перцы любят влагу, но не нужно их заливать.
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После того, как появятся всходы, растения подсвечивают обычным светильником или фитолампой.
Если проводится пикировка, то после нее перцы обеззараживают, поливая слабым раствором марганцовки.
Посадка в открытый грунт
Пересадка сеянцев в землю требует предварительной подготовки почвы и выбор наиболее благоприятного дня.
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Оптимальные сроки
Оптимальным временем считается период с 60 по 65 день после посева. Конкретную дату выбирают в соответствии с сортом, регионом и климатическими условиями.
Первыми высаживать рассаду начинают южные регионы (с апреля до середины мая), затем — центральная часть страны (со второй половины мая до начала июня), позже остальных — Урал, Сибирь и Северо-Запад (с конца мая до середины июня).
Болгарский перец
Выбор и подготовка почвы
Рассаде перцев требуется плодородная почва низкого или среднего уровня кислотности, в которой не застаивается вода. Участок должен быть хорошо освещен, не продуваем. Не рекомендуют сажать перец рядом с высокими объектами (деревьями, заборами и пр.), чтобы не затенять.
Можно использовать грядки, где раньше росли капуста, тыква, лук, чеснок. Но не баклажаны или томаты, поскольку этим культуры берут из почвы те же питательные вещества, что и перцы.
При ежегодной посадке перца грядку стоит менять: на старое место культуру возвращают не раньше, чем через три-четыре года, в течение которых почва восстанавливает питательные свойства.
Посадка рассады в открытый грунт
Грядку для рассады готовят заранее, лучше — с осени. После уборки урожая землю перекапывают на штык лопаты. Комья оставляют, чтобы увеличить глубину промерзания и убить вредителей.
Рассаду перцев высаживают, когда прогреется земля на глубине 10-15 см. Обычно это происходит при среднесуточной температуре 15°С и выше.
Лунки по объему делают больше, чем емкости с рассадой, и в каждую вносят удобрения.
Посадка перца в открытый грунт семенами
Высаживать перец в открытый грунт, минуя процесс выращивания рассады, можно если выбрать подходящие семена со всхожестью не ниже 85%. Посадку осуществляют в середине — второй половине июня, когда земля достаточно прогрелась.
Болгарский перец на прилавке магазина
Как правильно ухаживать за культурой
Уход за перцем включает в себя регулярные поливы и подкормку, мульчирование и рыхление, прополку, подвязывание и укрытие на случай заморозков.
Освещение
Свет нужен перцу на любой стадии развития. Когда речь идет о рассаде, необходимо обеспечить длительный световой день в 12-14 часов. Перед посадкой в открытый грунт оценивают местоположение грядки: чем больше света получает перец, тем лучше развивается.
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Температурный режим
Рассада перца не любит сквозняков, потому сеянцы следует от них защитить.
При появлении первых всходов необходимо позаботиться о поддержании оптимального температурного режима. Рекомендуемый выглядит так:
- —после посева семян перца +25°C;
- —первые семь дней после появления всходов: днем +20-22°C, ночью +14-16 °C;
- —в последующем до закалки: +20-26°С.
Полив
В домашних условиях рассаду перцев поливают в умеренном объеме один раз в четыре-пять дней, учитывая сухость почвы. Избыток влаги может вызвать развитие грибковых заболеваний, загнивание корневой системы. Недостаток опасен остановкой роста и гибелью растения.
Перец, высаженный в грунт, поливают каждые два-три дня из расхода три-пять литров воды на куст. При этом следует учитывать погодные условия: при засушливой погоде частоту увеличивают, при дождливой сокращают.
Подкормки
Рассаду подкармливают несколько раз. Если проводится пикировка, то до и после процедуры. Обязательно — перед пересадкой в грунт. Далее — по мере необходимости.
Перед подкормкой растения поливают обычной водой в меньшем объеме, чем обычно. И только потом вносят удобрение, растворенное по инструкции.
Прополка
Сорняки удаляют регулярно, чтобы избежать подавления корневой системы перца. Помимо этого, до одревеснения стебля кусты окучивают, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
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Формирование кустов
Формирование начинается при появлении трех-четырех разветвлений на каждом из кустов. Нужное количество оставляют, остальные обрывают.
Первые соцветия рекомендуют удалять, чтобы растение на данном этапе тратило силы на укрепление, а не на цветение.
На высокорослых перцах обрывают нижние листья, низкорослые в таком формировании обычно не нуждаются.
Подвязка
Главное правило — стебель должен сохранить естественное положение, поэтому рассаду перцев подвязывают вертикально, используя шпагат, бечевку или другой материал.
Закрепление начинается после того, как саженец окреп, достиг высоты в 35-40 см и не вошел в фазу плодоношения.
Обычно подвязывают каждый стебель, избегая чрезмерного натяжения нитей.
Сбор и хранение урожая
При сборе урожая отталкиваются от технической и биологической зрелости. В первом случае перец соответствует нужному размеру, но не обладает достаточными вкусовыми и цветовыми качествами (используют для консервирования). Во втором случае плоды полностью соответствует заданным характеристикам сорта.
У ранних перцев полное созревание наступает через 70-80 дней после посадки, у поздних — через 120-130 и более.
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Оптимальным местом для хранения перцев в свежем виде будет помещение с определенной влажностью (на уровне 80-95%), прохладной температурой (не выше +10°C), вентиляцией и отсутствием света. В частном доме это может быть подвал, в квартире: кладовая, балкон или лоджия.
В таком виде плоды способны пролежать два-три месяца. Дольше хранятся законсервированные. Срок замороженной продукции практически неограничен: такие перцы можно использовать до следующего урожая.
Борьба с болезнями и вредителями
Перец считается устойчивой культурой, но, несмотря на это, растения могут страдать от насекомых-вредителей и болезней.
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К числу самых распространенных проблем относятся:
- —солнечные ожоги листьев. Проблема решается дополнительным затемнением;
- —черная ножка. Грибковое заболевание возникает из-за переизбытка влаги. Пораженные растения удаляют, почву обрабатывают медным купоросом (3%), в дальнейшем соблюдают режим полива;
- —белая гниль. Поражает стебли, листья и плоды из-за переизбытка азотных удобрений, загущенности посадки. Больные растения уничтожают, землю обрабатывают раствором меди, в дальнейшем следят за подкормкой и поливом;
- —фитофтороз. Грибковая болезнь, возникает из-за низких температур и сильной влажности. Для лечения растения опрыскивают бордосской жидкостью;
- —стрик. Вирусная патология, возникает в виде коричневых или красных полос на листьях из-за ошибок в уходе. Пораженные кусты убирают, землю обрабатывают розовым раствором перманганата калия;
- —мучнистая роса возникает в виде белого налета. Инфекционная болезнь, которую вызывают микроскопические грибы-паразиты. Борьба включает в себя сжигание больных побегов, внесение фосфорно-калийных удобрений.
В списке других болезней: бурая и черная бактериальная пятнистость, кладоспориоз, фузариоз, вертициллез, курчавость листьев, табачная мозаика и пр.
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К числу вредителей рассады перца относят тлю, медведку, колорадского жука, проволочника, слизней, майского жука и его личинок, белокрылку. Для борьбы с ними используют химические и биологические препараты, пестициды, применяют проветривание и обработку теплиц специальными препаратами. В отдельных случаях подселяют насекомых — врагов вредителей.
Ошибки в посадке
Одной из частных ошибок при посадке перца на рассаду является покупка неправильного сорта: того, который не может нормально расти и вызревать в созданных садоводом условиях.
Кроме того, к распространенным ошибкам относятся:
- —нарушение сроков посадки;
- —нехватка тепла для сеянцев и рассады перцев;
- —затемнение;
- —избыточное увлажнение;
- —неаккуратная пикировка;
- —слишком большое заглубление при высадке рассады (тормозит рост кустов);
- —нехватка подкормки;
- —стресс на фоне избыточной жары, сухого или влажного воздуха, обилия солнечного света и пр.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
Сотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
Советы опытных огородников
Огородники с многолетним стажем советуют обращать внимание на следующие моменты:
- —При выращивании рассады перцев дома желательно дополнительное освещение, оно способствует формированию сильной корневой системы, бережет от вытягивания.
- —Правильный уход. Обязательно поливать и подкармливать растения в сложные для него периоды. Необходимо следить за тем, чтобы корни или листья со стеблями не побил мороз или не испортили насекомые. Если на участке уже обитают вредители, перед посадкой рассады перцев почву лучше обработать.
- —Важно избежать некондиции. Если сразу высевать качественные семена, больше шансов получить урожай крепкой и жизнестойкой рассады перца. Такие кусты проще пересаживать, за ними легче ухаживать.
- —Лучше приживается перец, выращенный самостоятельно из семян, а не из покупной рассады. Это более хлопотный процесс, но он приносит урожай.
- —Забота позволяет получить хороший урожай практически из любых неповрежденных семян. Важен как домашний уход до пересадки в теплицу, так и дальнейший полив и подвязка. Надо внимательно следить и за землей: старое место обрабатывают, подкармливают и высаживают неприхотливую культуру. А через пару лет на этот участок можно снова вернуть перец.
- —Перец считается капризной культурой. Но и с нее можно получить хороший урожай, если выбрать правильный сорт. Наиболее комфортным вариантом многие считают гибриды, например, "Изабелла" или "Кардинал". Они хорошо себя чувствуют в средней полосе, редко болеют, когда созревают, дают вкусные и большие сочные плоды.