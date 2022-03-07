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В Европе испугались дефицита урожая из-за санкционной войны с Россией
В Европе испугались дефицита урожая из-за санкционной войны с Россией - РИА Новости, 07.03.2022
В Европе испугались дефицита урожая из-за санкционной войны с Россией
Без российских азотных удобрений Европе грозит сокращение урожая, говорится в редакционной статье информационного ресурса о сельском хозяйстве Pleinchamp. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T02:07
2022-03-07T02:07
2022-03-07T02:07
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Без российских азотных удобрений Европе грозит сокращение урожая, говорится в редакционной статье информационного ресурса о сельском хозяйстве Pleinchamp.Как отмечает издание, почти 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу, приходится на Россию. Кроме того, она также является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу — двух необходимых компонентов для производства удобрений такого типа.По мнению редакции издания, перспектива долгосрочного роста цен на удобрения и опасения по поводу их доступности уже могут повлиять на урожай во Франции в 2022 году. Так, площади посева зерновых осенью сократились по сравнению с 2021 годом, а дефицит удобрений также может привести к серьезным изменениям в выборе культур для посева.Кроме того, Россия и Украина являются крупными экспортерами зерна и масличных культур, напоминает Pleinchamp. Из-за дефицита поставок цены на сельскохозяйственное сырье растут, а цена барреля нефти, которая менее двух лет назад опускалась до отрицательных значений, теперь составляет более 110 долларовКак считают журналисты, в такой ситуации на первый план вновь выходит понятие продовольственного суверенитета.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.
https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html
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дмитрий песков, владимир путин, франция, европа, россия, украина, в мире
В Европе испугались дефицита урожая из-за санкционной войны с Россией
Pleinchamp: без российских азотных удобрений Европе грозит сокращение урожая