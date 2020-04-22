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2020-04-22T11:29
https://ria.ru/20200422/1570394540.html
Ученый призвал всех заняться самореализацией во время изоляции
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РИА Новости

Ученый призвал всех заняться самореализацией во время изоляции

10:36 22.04.2020 (обновлено: 11:29 22.04.2020)
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМужчина и женщина за чтением
Мужчина и женщина за чтением
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Появившееся на самоизоляции время нужно потратить на завершение отложенных ранее дел и самореализацию, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
"Сейчас очень удобное время, когда можно найти возможность и доделать отложенные ранее дела. У кого-то это непрочитанные книги, неразложенные фотографии, необработанные материалы, незаконченный ремонт", - сказал он.
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Ученый рассказал, что вместе с коллегами активно использует период самоизоляции, чтобы дописать и подготовить научные статьи и доклады.
"Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно найти что-то для саморазвития, самосовершенствования. Один из моих учителей в ИМБП Евгений Александрович Ильин провел год в Антарктиде в качестве врача и за этот год прекрасно выучил английский язык", - рассказал Суворов.
Читайте полный текст интервью с Александром Суворовым >>
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