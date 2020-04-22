Ученый посоветовал чаще проветривать квартиры на самоизоляции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Во время самоизоляции следует как можно чаще проветривать помещения, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов.
"Совет, который я могу дать уже как врач-пульмонолог, это то, что необходимо проветривать помещения. Нужно регулярно менять состав воздуха в квартире, и это очень важно", - сказал он.