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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-04-22T13:00
https://ria.ru/20200422/1570385968.html
Ученый рассказал, как СССР готовился к высадке на Венеру
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РИА Новости

Ученый рассказал, как СССР готовился к высадке на Венеру

05:51 22.04.2020 (обновлено: 13:00 22.04.2020)
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© ESA / AOES MedialabВенера во время вулканизма
Венера во время вулканизма
© ESA / AOES Medialab
Венера во время вулканизма. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Советские ученые прорабатывали возможность пилотируемого полета на Венеру, но от идеи отказались, когда выяснилось, что там неподходящие условия, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов.

"Отдельное направление — гиперболическая физиология и медицина. Оно начало развиваться в нашем институте благодаря тому, что в период зарождения космической медицины Сергей Павлович Королев, помимо Марса, рассматривал варианты полета на Венеру", — рассказал ученый.

Тогда уже знали, что Венера имеет атмосферу, непригодную для дыхания, и давление у поверхности 96 атмосфер, что соответствует погружению под воду почти на тысячу метров. Для того чтобы испытать возможность работы при таком давлении, Институт медико-биологических проблем вместе с Институтом океанологии АН СССР в 1981 году организовали в барокамере спуски на 100 метров, в котором принимал участие Суворов, а потом на 350 и 450 метров. "В итоге мы почти доказали, что на глубине тысячи метров человек смог бы работать", — рассказал ученый.
В таких условиях дыхание затруднено, появляется одышка, но в и в этом случае физическая нагрузка средней тяжести выполняться может.
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Однако когда на Венеру полетели автоматические станции и стало известно, что там углекислотная атмосфера, высокая температура, то постепенно идея пилотируемого полета умерла. "Но есть факт, что теоретически человек сможет опуститься на Венеру, надеть скафандр и выйти на ее поверхность. Если мы можем погрузиться на глубину в тысячу метров, соответственно, со временем мы можем выйти на поверхность Венеры", — сказал ученый.
Первой Венеры достигла советская станция "Венера-4" в 1967 году, но на поверхность планеты посадку смогла совершить только "Венера-7" в 1970 году. Она зафиксировала давление около 90 атмосфер и температуру примерно 475 градусов.
Читайте полный текст интервью с Александром Суворовым >>
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Хочу стать космонавтомВенераАлександр СуворовКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукСССР
Популярные комментарии
Да уж, а капиталистической России венерой только в КВД занимаются.
22 апреля, 06:41
ЛКЛысый Кучерявый
1210002
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