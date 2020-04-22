Ученый рассказал, как СССР готовился к высадке на Венеру

"Отдельное направление — гиперболическая физиология и медицина. Оно начало развиваться в нашем институте благодаря тому, что в период зарождения космической медицины Сергей Павлович Королев, помимо Марса, рассматривал варианты полета на Венеру", — рассказал ученый.

В таких условиях дыхание затруднено, появляется одышка, но в и в этом случае физическая нагрузка средней тяжести выполняться может.

Однако когда на Венеру полетели автоматические станции и стало известно, что там углекислотная атмосфера, высокая температура, то постепенно идея пилотируемого полета умерла. "Но есть факт, что теоретически человек сможет опуститься на Венеру, надеть скафандр и выйти на ее поверхность. Если мы можем погрузиться на глубину в тысячу метров, соответственно, со временем мы можем выйти на поверхность Венеры", — сказал ученый.