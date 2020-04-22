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2020-04-22T11:56
https://ria.ru/20200422/1570385323.html
Производители чая сообщили о возможном повышении цен
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РИА Новости

Производители чая сообщили о возможном повышении цен

04:45 22.04.2020 (обновлено: 11:56 22.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЧайник с чаем
Чайник с чаем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Чайник с чаем. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Чай на мировом рынке может подорожать в связи с сокращением объема сбора из-за коронавируса, допускают опрошенные РИА Новости эксперты. Если говорить непосредственно о России, то, по мнению экспертов, производители могут несколько снизить эффект от роста цен для потребителей, однако полностью избежать подорожания вряд ли удастся.
"Складываются два тренда, которые могут сказаться на розничной цене: с одной стороны, если мировое глобальное превышение спроса над предложением сохранится даже в течение нескольких месяцев, то цена на чай повысится, что отразится на стоимости выпуска продукции. С другой стороны, повышение спроса связано и с текущей ситуацией, так как традиционным для чая является его потребление дома, в том числе, и в качестве натурального, полезного для здоровья продукта", - заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
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"Чем больше ручного труда, тем больше риски для сектора - будь то чай, ягоды или фрукты: это и карантин, и потребность в труде, и проблема с трудовой миграцией между странами и регионами. Уборку раннего урожая пропустили из-за трехнедельного карантина, сейчас начинается уборка основного; как она будет происходить, пока непонятно", - говорит директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.
Сбор первого урожая чая в Индии и Китае начался в середине марта, но из-за карантинных ограничений в Шри-Ланке и Индии он, по сути, не состоялся, что и привело к сбоям в поставках. Первые чайные аукционы в Шри-Ланке в апреле после такого трехнедельного перерыва проходят в новом, электронном формате, демонстрируя превышение привычного уровня цены в среднем на 20%, по 3,5 доллара за килограмм, говорит Чантурия.
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Между тем, часть ранних сортов из некоторых регионов, например, индийский Дарджилинг, относится к премиальным, и упущенный первый урожай некритичен для мирового потребления: объем его производства в год колеблется в пределах 10 тысяч тонн и является "каплей в море" в сравнении с мировым потреблением в размере около 6 миллионов тонн, отметил он.

Новые игроки

Но в общем плане можно предположить, что снижение урожайности в целом по миру станет поводом для появления на рынках новых игроков, влияющих на цену, считает глава отраслевого союза. Например, Турция, которая покрывала объем внутреннего потребления в 300 тысяч тонн полностью за счет внутреннего производства, столкнулась с проблемой сбора урожая из-за отсутствия сезонных трудовых мигрантов из Грузии, и теперь вынуждена будет покрывать недостачу за счет внешних закупок.
"Если из турецкого оборота выпадет порядка 50-70 тысяч тонн, а это фактически половина российского рынка, и такой оператор выйдет на мировые аукционы, это создаст очень серьезное давление на аукционные цены. Кроме того, как импортер на внешние рынки может выйти и Индия: в случае, если снижение урожая будет более чем на 25%, этого объема не хватит даже для того, чтобы удовлетворить внутреннее потребление", - заметил эксперт.
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"Ситуация на мировом чайном рынке сегодня очень тяжелая и, к сожалению, трудно прогнозируемая. Введение тотального карантина в Индии и срыв первого сбора чая, карантинные меры в Кении, приостановка на три недели чайных аукционов в Шри-Ланке – все эти обстоятельства крайне негативно сказываются на отрасли", - сказала директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", "Жемчужина Нила") Мария Драбова.
По ее словам, компания уже сталкивается с перебоями поставок чайного сырья, поскольку многие поставщики не в состоянии обеспечить заявленный объем отгрузок, крайне затруднена и транспортировка чая. "К сожалению, велика вероятность, что эта тенденция в ближайшее время сохранится", - говорит собеседник агентства.

Что в России

Российские производители чайной продукции смогут частично компенсировать колебания стоимости сырья и валютную составляющую (около 70%) в себестоимости за счет фасовки на отечественных предприятиях и диверсификации мировых закупок, но избежать повышения цен на чай невозможно, считает Чантурия. "Если дорожает сырье, чай дорожает и в магазине. Цены на чай с высокой вероятностью повысятся, избежать этого нельзя, а насколько и как, зависит от определенного сегмента", - говорит эксперт.
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"Большую тревогу, безусловно, вызывает сегодня бесперебойное обеспечение российского рынка чайным сырьём, так как в подавляющем большинстве оно импортного происхождения, и страны Азии и Африки, являющиеся крупнейшими мировыми поставщиками чая, пандемия также не обошла стороной", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Unilever (торговые марки Brooke Bond, Lipton).
Компания располагает собственными чайными плантациями в Кении, и пока поступление чайного сырья по импорту происходит по графику, но ситуацию приходится мониторить практически в ручном режиме, добавили в пресс-службе. Первоочередная задача чаеразвесочной фабрики в Санкт-Петербурге – удовлетворить спрос на чайную продукцию в период борьбы с пандемией, но немаловажным является и сохранить обязательства по экспорту: например, ряд товарных позиций Unilever поставляет в страны ближнего и дальнего зарубежья, в частности, ОАЭ и страны Латинской Америки.
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Представитель "Орими" говорит, что спрос со стороны торговых сетей пока удовлетворяется, но по некоторым позициям компания уже вынуждена ограничивать запросы ритейла. "Кроме того, мы сочли необходимым предупредить партнеров о возможных перебоях в поставках продукции вплоть до полного прекращения отгрузок. Прежде всего это связано с прекращением импорта индийского чая, который занимает более 30% в структуре чайного импорта РФ", - добавила она.
Компания старается минимизировать риски и оперативно восполнить сырьевой вакуум закупками из других стран, но осознает, что в ближайшей перспективе другие чаепроизводящие страны не в состоянии будут полностью восполнить объем чая, поставляемый на мировой рынок из Индии. "Поэтому следует быть готовыми и к дефициту сырья, и к значительному росту цен", - говорит Драбова.
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Бизнесу в этой отрасли для сдерживания цен необходимо льготное кредитование, однако условием доступа к нему является требование доли чайного сырья, произведенного в РФ, в размере 70%. Но чай в России не растет из-за климата нигде, кроме Краснодарского края, а объем его производства в регионе не превышает 1% от потребности, поэтому чайное сырье приходится закупать за рубежом, говорит председатель совета директоров компании "Май" (торговые марки "Майский", "Лисма", Curtis, Richard и Coffesso) Игорь Лисиненко.
"Физически это невозможно, поэтому цепочка производство-опт-розница приводит к неизбежному росту потребительских цен. Снятие этого ограничения способствовало бы сдерживанию цен", - считает Лисиненко. Он сообщил, что компания из-за повышенного спроса запустила дополнительные мощности, чтобы увеличить объём выпускаемой продукции.
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