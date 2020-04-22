Производители чая сообщили о возможном повышении цен

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Чай на мировом рынке может подорожать в связи с сокращением объема сбора из-за Чай на мировом рынке может подорожать в связи с сокращением объема сбора из-за коронавируса , допускают опрошенные РИА Новости эксперты. Если говорить непосредственно о России, то, по мнению экспертов, производители могут несколько снизить эффект от роста цен для потребителей, однако полностью избежать подорожания вряд ли удастся.

Рамаз Чантурия. "Складываются два тренда, которые могут сказаться на розничной цене: с одной стороны, если мировое глобальное превышение спроса над предложением сохранится даже в течение нескольких месяцев, то цена на чай повысится, что отразится на стоимости выпуска продукции. С другой стороны, повышение спроса связано и с текущей ситуацией, так как традиционным для чая является его потребление дома, в том числе, и в качестве натурального, полезного для здоровья продукта", - заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе " Росчайкофе

"Чем больше ручного труда, тем больше риски для сектора - будь то чай, ягоды или фрукты: это и карантин, и потребность в труде, и проблема с трудовой миграцией между странами и регионами. Уборку раннего урожая пропустили из-за трехнедельного карантина, сейчас начинается уборка основного; как она будет происходить, пока непонятно", - говорит директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Сбор первого урожая чая в Индии Китае начался в середине марта, но из-за карантинных ограничений в Шри-Ланке и Индии он, по сути, не состоялся, что и привело к сбоям в поставках. Первые чайные аукционы в Шри-Ланке в апреле после такого трехнедельного перерыва проходят в новом, электронном формате, демонстрируя превышение привычного уровня цены в среднем на 20%, по 3,5 доллара за килограмм, говорит Чантурия.

Между тем, часть ранних сортов из некоторых регионов, например, индийский Дарджилинг, относится к премиальным, и упущенный первый урожай некритичен для мирового потребления: объем его производства в год колеблется в пределах 10 тысяч тонн и является "каплей в море" в сравнении с мировым потреблением в размере около 6 миллионов тонн, отметил он.

Новые игроки

Но в общем плане можно предположить, что снижение урожайности в целом по миру станет поводом для появления на рынках новых игроков, влияющих на цену, считает глава отраслевого союза. Например, Турция , которая покрывала объем внутреннего потребления в 300 тысяч тонн полностью за счет внутреннего производства, столкнулась с проблемой сбора урожая из-за отсутствия сезонных трудовых мигрантов из Грузии , и теперь вынуждена будет покрывать недостачу за счет внешних закупок.

"Если из турецкого оборота выпадет порядка 50-70 тысяч тонн, а это фактически половина российского рынка, и такой оператор выйдет на мировые аукционы, это создаст очень серьезное давление на аукционные цены. Кроме того, как импортер на внешние рынки может выйти и Индия: в случае, если снижение урожая будет более чем на 25%, этого объема не хватит даже для того, чтобы удовлетворить внутреннее потребление", - заметил эксперт.

"Ситуация на мировом чайном рынке сегодня очень тяжелая и, к сожалению, трудно прогнозируемая. Введение тотального карантина в Индии и срыв первого сбора чая, карантинные меры в Кении , приостановка на три недели чайных аукционов в Шри-Ланке – все эти обстоятельства крайне негативно сказываются на отрасли", - сказала директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", "Жемчужина Нила") Мария Драбова.

По ее словам, компания уже сталкивается с перебоями поставок чайного сырья, поскольку многие поставщики не в состоянии обеспечить заявленный объем отгрузок, крайне затруднена и транспортировка чая. "К сожалению, велика вероятность, что эта тенденция в ближайшее время сохранится", - говорит собеседник агентства.

Что в России

Российские производители чайной продукции смогут частично компенсировать колебания стоимости сырья и валютную составляющую (около 70%) в себестоимости за счет фасовки на отечественных предприятиях и диверсификации мировых закупок, но избежать повышения цен на чай невозможно, считает Чантурия. "Если дорожает сырье, чай дорожает и в магазине. Цены на чай с высокой вероятностью повысятся, избежать этого нельзя, а насколько и как, зависит от определенного сегмента", - говорит эксперт.

"Большую тревогу, безусловно, вызывает сегодня бесперебойное обеспечение российского рынка чайным сырьём, так как в подавляющем большинстве оно импортного происхождения, и страны Азии и Африки , являющиеся крупнейшими мировыми поставщиками чая, пандемия также не обошла стороной", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Unilever (торговые марки Brooke Bond, Lipton).

Компания располагает собственными чайными плантациями в Кении, и пока поступление чайного сырья по импорту происходит по графику, но ситуацию приходится мониторить практически в ручном режиме, добавили в пресс-службе. Первоочередная задача чаеразвесочной фабрики в Санкт-Петербурге – удовлетворить спрос на чайную продукцию в период борьбы с пандемией, но немаловажным является и сохранить обязательства по экспорту: например, ряд товарных позиций Unilever поставляет в страны ближнего и дальнего зарубежья, в частности, ОАЭ и страны Латинской Америки

Представитель "Орими" говорит, что спрос со стороны торговых сетей пока удовлетворяется, но по некоторым позициям компания уже вынуждена ограничивать запросы ритейла. "Кроме того, мы сочли необходимым предупредить партнеров о возможных перебоях в поставках продукции вплоть до полного прекращения отгрузок. Прежде всего это связано с прекращением импорта индийского чая, который занимает более 30% в структуре чайного импорта РФ", - добавила она.

Компания старается минимизировать риски и оперативно восполнить сырьевой вакуум закупками из других стран, но осознает, что в ближайшей перспективе другие чаепроизводящие страны не в состоянии будут полностью восполнить объем чая, поставляемый на мировой рынок из Индии. "Поэтому следует быть готовыми и к дефициту сырья, и к значительному росту цен", - говорит Драбова.

Бизнесу в этой отрасли для сдерживания цен необходимо льготное кредитование, однако условием доступа к нему является требование доли чайного сырья, произведенного в РФ, в размере 70%. Но чай в России не растет из-за климата нигде, кроме Краснодарского края , а объем его производства в регионе не превышает 1% от потребности, поэтому чайное сырье приходится закупать за рубежом, говорит председатель совета директоров компании "Май" (торговые марки "Майский", "Лисма", Curtis, Richard и Coffesso) Игорь Лисиненко.

"Физически это невозможно, поэтому цепочка производство-опт-розница приводит к неизбежному росту потребительских цен. Снятие этого ограничения способствовало бы сдерживанию цен", - считает Лисиненко. Он сообщил, что компания из-за повышенного спроса запустила дополнительные мощности, чтобы увеличить объём выпускаемой продукции.