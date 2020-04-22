В Москве ввели автоматизированный контроль цифровых пропусков

Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. 22 апреля 2020

Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. 22 апреля 2020

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Контроль цифровых пропусков для передвижения по . Контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве стал со среды почти полностью автоматизированным. Для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты, нарушителей пропускного режима на машинах будут фиксировать дорожные камеры наблюдения.

Сергей Собянин сообщил в минувшую субботу о дополнительных изменениях в пропускном режиме из-за ситуации с коронавирусом, соответствующие указы опубликованы на сайте мэра и разъяснены в его личном блоге. Кроме того, он отметил, что все временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая.

Согласно указу, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области , то есть только электронные форматы.

Номера электронных карт необходимо включить в уже полученные цифровые пропуска, делать новый цифровой пропуск не требуется. Внести изменения в действующий пропуск нужно не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен: электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки позднее компенсируют.

При поездке на личном автомобиле отслеживать наличие спецпропуска будут камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также дорожно-патрульные службы Госавтоинспекции.

Владельцам авто, чтобы не получить штраф за нарушение пропускного режима, необходимо включить в цифровой пропуск госномер автомобиля, причем сделать это требуется не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями.

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца, а также журналисты, имеющие редакционные удостоверения и иные документы, подтверждающие их полномочия, не обязаны получать цифровые пропуска, но они должны внести данные о своих личных/служебных машинах, а также данные электронных карт.

Собянин подчеркнул, что действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок. Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков. Кроме того, грузовой автотранспорт сможет ездить по Москве ночью с 22:00 до 6:00 без цифровых пропусков.