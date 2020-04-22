Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T10:39
https://ria.ru/20200422/1570382666.html
В Москве ввели автоматизированный контроль цифровых пропусков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394613_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3905854a149730b3d843a48f05e82b9b.jpg
РИА Новости

В Москве ввели автоматизированный контроль цифровых пропусков

00:06 22.04.2020 (обновлено: 10:39 22.04.2020)
34659
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. 22 апреля 2020
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. 22 апреля 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. 22 апреля 2020
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве стал со среды почти полностью автоматизированным. Для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты, нарушителей пропускного режима на машинах будут фиксировать дорожные камеры наблюдения.
Сергей Собянин сообщил в минувшую субботу о дополнительных изменениях в пропускном режиме из-за ситуации с коронавирусом, соответствующие указы опубликованы на сайте мэра и разъяснены в его личном блоге. Кроме того, он отметил, что все временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая.
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
21 апреля, 19:24Распространение нового коронавируса
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Согласно указу, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, то есть только электронные форматы.
Номера электронных карт необходимо включить в уже полученные цифровые пропуска, делать новый цифровой пропуск не требуется. Внести изменения в действующий пропуск нужно не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен: электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.
Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки позднее компенсируют.
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
21 апреля, 17:11Распространение нового коронавируса
Москвичам объяснили, как получить пропуск для поездки на дачу с ночевкой
При поездке на личном автомобиле отслеживать наличие спецпропуска будут камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также дорожно-патрульные службы Госавтоинспекции.
Владельцам авто, чтобы не получить штраф за нарушение пропускного режима, необходимо включить в цифровой пропуск госномер автомобиля, причем сделать это требуется не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями.
Москва
19 апреля, 20:52Распространение нового коронавируса
Московские власти рассказали, как не получить штраф за поездки на машине
Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца, а также журналисты, имеющие редакционные удостоверения и иные документы, подтверждающие их полномочия, не обязаны получать цифровые пропуска, но они должны внести данные о своих личных/служебных машинах, а также данные электронных карт.
Собянин подчеркнул, что действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок. Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков. Кроме того, грузовой автотранспорт сможет ездить по Москве ночью с 22:00 до 6:00 без цифровых пропусков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
21 апреля, 19:34
В Подмосковье рассказали о видах мошенничества с цифровыми пропусками
5496511109
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Мэр Москвы выше конституции.
22 апреля, 00:24
СМСергей Морозов
1910015
Что за бред про 5 часов?Человеку может понадобиться ехать в любой момент.
22 апреля, 00:41
troshkin73
1700005
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
08:13Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
08:12Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
08:09Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
08:07Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
08:06В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
08:04Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
08:04Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
07:56В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
07:50Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния