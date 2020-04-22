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2020-04-22T05:37
https://ria.ru/20200422/1570286195.html
Разлив нефти в Мексиканском заливе 22 апреля 2010 года
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РИА Новости

Разлив нефти в Мексиканском заливе 22 апреля 2010 года

05:37 22.04.2020
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© AP Photo / Eric GayРазлив нефти в Мексиканском заливе
Разлив нефти в Мексиканском заливе
© AP Photo / Eric Gay
22 апреля 2010 года около 10.30 по местному времени (19.30 мск) платформа Deepwater Horizon затонула у побережья американского штата Луизиана, что привело к крупнейшему в истории США разливу нефти.
Платформа, на которой произошла авария, принадлежала швейцарской компании Transocean.
Непосредственное участие в подготовке платформы к работе принимали американские корпорации Halliburton Energy Services и Cameron International. На момент аварии Deepwater Horizon управляла нефтегазовая компания Вritish Petroleum BP.
Вечером 20 апреля на платформе, проводившей разработку скважины Макондо (Macondo), прогремел мощный взрыв газа, после чего на установке начался пожар, попытки потушить который оказались тщетными. После 36-часового пожара платформа затонула. В результате был поврежден трубопровод, по которому нефть перетекала с морского дна на борт платформы.
В момент катастрофы на установке находились 126 человек. Спасателям удалось эвакуировать 115 членов экипажа, 17 из них получили ранения. В результате аварии погибли 11 человек.
24 апреля Береговой охраной США были обнаружены следы разлива нефти.
ВР предпринимала многочисленные и большей частью безуспешные попытки устранить утечку.
По экспертным оценкам, ежедневно в воды Мексиканского залива вытекало до 40 тысяч баррелей нефти (более 6 миллионов литров).
Поступление нефти в воды Мексиканского залива продолжалось 87 дней. Размер подводного шлейфа нефти достигал 35 километров в длину на глубине 1100 метров.
4 августа 2010 года BP заявила об остановке утечки нефти благодаря гидростатическому давлению закачанной буровой жидкости в рамках проведения операции Static kill (полная остановка утечки). В скважину сначала была закачана специальная тяжелая буровая жидкость, а затем цемент. Бурение разгрузочной скважины осуществлялось примерно в 30,5 метра от аварийной, а пересечение дух каналов произошло на глубине 5,5 километра. Сам процесс занял больше времени, чем предполагали в компании.
19 сентября 2010 года стало известно, что инженеры нефтяной компании BP закупорили аварийную скважину.
В результате разлива нефти было загрязнено более 1100 миль побережья, площадь нефтяного пятна составила 68 000 квадратных миль. Всего в море попало 4,9 миллиона баррелей нефти.
На первых этапах ликвидации последствий аварии применялись химикаты и технология контролируемого сжигания. Всего было произведено 411 сжиганий. Затем основными способами работы стали завершающийся сбор нефти с поверхности воды, сбор осевшей на дно и смешавшейся с песком нефти и очистка побережья. В море работы велись, главным образом, компаниями-контракторами, которые собирали нефть кораблями-скиммерами и доставали ее из воды специальными корзинами. На берегу значительная часть работы выполнялась силами добровольцев, инвесторов и собственников очищаемых участков.
В ликвидации последствий аварии участвовали около 48 тысяч человек.
Позднее особое сочетание действия бактерий, течений в океане и особенностей рельефа помогли ускорить очищение акватории Мексиканского залива от большей части нефти и газа после аварии на платформе BP.
С учетом масштабов аварии многие ученые прогнозировали, что значительное количество загрязняющих веществ сохранится в водах залива в течение многих лет. Однако уже к концу сентября 2010 года огромный подводный шлейф метана и других газов практически исчез. К концу октября также исчезло значительное количество находившегося под водой нефтесодержащего вещества со сложным составом.
К ноябрю 2011 года Береговая охрана США очистила от нефти около 90% загрязненных участков побережья Мексиканского залива и приступила к восстановлению пострадавших от утечки нефти районов.
В середине января 2011 года правительственная комиссия по расследованию причин аварии в Мексиканском заливе постановила, что авария на платформе произошла из-за ошибок менеджмента компаний, участвовавших в освоении месторождения.
Эксперты указали, что нарушения были "систематическими". В частности, у компании BP не оказалось адекватных мер реагирования для обеспечения безопасности, включая неспособность рабочих определить первые признаки неминуемой аварии.
Совместный отчет Береговой охраны США и Управления по делам Мирового океана и международным проблемам в области окружающей среды и науки о причинах аварии на платформе Deepwater Horizon, опубликованный в сентябре 2011 года, подтвердил выводы правительственной комиссии – значительная часть вины за произошедшее лежит на компании ВР.
В результате аварии Deepwater Horizon пострадали все американские штаты, имеющие выход к Мексиканскому заливу, наибольший ущерб был причинен Луизиане, Алабаме, Миссисипи, Флориде и Техасу.
Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. По оценкам ученых, в результате аварии погибли или пострадали около 82 тысяч птиц, более шести тысяч морских черепах, свыше 25 тысяч морских млекопитающих и огромное количество рыб.
В районе экологической катастрофы погибли практически все улитки и другие беспозвоночные животные. Утечка нефти привела к массовой гибели растений, удерживающих почву в соляных болотах на побережье Флориды и Луизианы, что ускорило эрозию почвы и захват территории суши морем.
Наибольший экономический ущерб понесли рыболовная и туристическая отрасли прибрежных штатов США.
После аварии власти страны ввели временный запрет на рыбную ловлю в районе ЧП, закрыв для промысла более трети всей акватории залива. Было подсчитано, что потери рыбной промышленности составили 247 миллионов долларов.
Туристическая ассоциация США оценила потери индустрии туризма в 22,7 миллиарда долларов в течение 2010-2013 годов.
Экономические потери также понесла нефтяная отрасль. После катастрофы администрация президента США Барака Обамы ввела полугодовой мораторий на бурение, что привело к потере 13 тысяч рабочих мест и невыплаченным зарплатам на сумму 800 миллионов долларов.
После разлива нефти в суды были поданы сотни исков о возмещении ущерба, главными ответчиками по ним выступали компании Transocean, BP и Cameron International, а также аффилированные с ними компании.
В декабре 2010 года Минюст США подал иск против BP и ряда других компаний с целью взыскать компенсацию за ущерб от утечки нефти.
В марте 2012 года было объявлено о заключении досудебной сделки по делу о разливе нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, в рамках которой компания выплатит пострадавшим компенсацию в размере 7,8 миллиарда долларов.
Речь идет о большой группе истцов, которые заявляли о том, что их доходы или здоровье пострадали в результате разлива нефти, вызванного аварией на буровой платформе Deepwater Horizon.
Позже эта сумма возросла до 9,6 миллиарда долларов.
Это соглашение не коснулось исков, поданных правительством США и властями штатов.
В июле 2015 года BP достигла соглашения с правительством США, штатами Алабама, Флорида, Луизиана, Миссисипи и Техас, а также с 400 местными властями о выплате компенсации за разлив нефти в Мексиканском заливе в размере 18,7 миллиардов долларов. Из этой суммы 5,5 миллиарда долларов уйдет на погашение гражданского штрафа в соответствии с Законом о чистой воде; 7,1 миллиарда долларов компания выплатит федеральному правительству США и пяти штатам за ущерб, нанесенный природным ресурсам. Урегулирование экономических претензий пяти штатов обойдется компании в общей сложности 4,9 миллиарда долларов и около одного миллиарда долларов компания обязалась выплатить местным органам власти.
В январе 2018 года конечные расходы компании, непосредственно связанные с разливом нефти в Мексиканском заливе, оценивались в 144,89 миллиарда долларов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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НефтьСШАРазлив нефти в Мексиканском заливеСправки
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