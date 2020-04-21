Эксперт назвал фактор, определяющий результат выборов в Южной Корее

СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Победа Демократической партии на выборах в Победа Демократической партии на выборах в Южной Корее была обусловлена коронавирусом , но от состояния экономики будет зависеть, станет ли демократ следующим президентом РК и как будут развиваться ее отношения с другими странами, считает профессор факультета международных исследований, языка и литературы Университета Хандон Пак Вон Гон.

На парламентских выборах в Южной Корее 15 апреля альянс демократов получил абсолютное большинство с 180 мандатами, что позволит нынешнему президенту демократу Мун Чжэ Ину получить еще более сильную поддержку реализации идей своего правительства. Южнокорейским демократам ранее четырежды удавалось вслед за парламентскими выборами выигрывать и президентские. По мнению экспертов, есть вероятность, что и внешнеполитический курс Сеула не закончится через два года со сроком действующего президента Мун Чжэ Ина, а продлится еще пять лет под руководством его преемника, однако на расклад в президентских выборах будут влиять уже другие факторы.

"Коронавирус на парламентских выборах, очевидно, сыграл решающую роль. Но что касается следующих президентских выборов, то определяющими будут результаты в экономике. Уже сейчас многие жалуются, что из-за коронавируса состояние в экономике тяжелое. Никто не знает, сколько продлится пандемия, но, когда происходит стабилизация и начинается восстановление, каждому государству нужно двигаться самостоятельно. И если проводившаяся нынешним правительством политика отказа от атомной энергии или роста за счет внутреннего потребления начнет оказывать отрицательное влияние на экономику, то так легко выиграть президентские выборы у нынешнего правительства не получится", - поясняет Пак Вон Гон.

По мнению профессора, на политику Южной Кореи в отношении основных партнеров по международным отношениям в ближайшие годы также главным образом будет влиять экономика.

"В отношениях с США все непросто, но осложняется это актуальной сейчас проблемой разделения расходов на оборону. Там все крутится вокруг вопроса южнокорейских рабочих (обслуживающих американские базы в Республике Корея - ред.). Часть из них уже отправлена в неоплачиваемый отпуск, но они нанимаются правительством США, и договорные отношения регулируются американским законодательством. Поэтому, насколько я понимаю, через месяц их должны уволить. И это тяжелое бремя как для Южной Кореи, так и для США", - говорит профессор Пак. Он добавил, что во второй половине 2020 года должны пройти совместные учения для оценки возможности передачи Южной Корее прав командования собственной армией в военное время. И если договориться по разделению затрат не удастся, то и учения могут не состояться.

"Повышение платы за размещение американских войск – предвыборное обещание Трампа, и, если в этом вопросе не будет прогресса, он может заявить, что (США - ред.) больше не будут защищать Южную Корею. Повышение на 130% (которое, как сообщалось, предлагал Сеул в ходе переговоров - ред.) изначально не могло устроить Трампа. Для человека, который требовал рост в 500%, было бы странно соглашаться на 130. Поэтому он либо будет требовать от Южной Кореи изменить позицию, либо в ход могут пойти угрозы поднять таможенные тарифы. Хотя на время борьбы с коронавирусом их трогать наверняка не будут", - полагает Пак Вон Гон.

Учитывая победу Демократической партии и наличие президента-демократа, в ближайшее время сохранится и принципиальная политика Сеула на японском направлении. "В первой половине этого года должна состояться продажа арестованных по решению корейского суда активов японских предприятий (которые южнокорейский суд в конце прошлого года признал виновными в привлечении корейцев к принудительному труду во время Второй мировой войны – ред.). Сейчас из-за коронавируса реализация немного откладывается, но долго тянуть с этим не станут. Последствия будут носить взрывной характер, но, к сожалению, ни наше правительство, ни японское не демонстрируют активных усилий для решения проблемы. Сеул в свете исторических событий вековой давности (в прошлом году отмечалось 100-летие основания временного правительства Республики Корея, боровшегося за возвращение Корее независимости – ред.), взял курс на "выправление" отношений с Токио", – говорит профессор.