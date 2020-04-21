Министры ОПЕК+ провели неформальную встречу по рынку нефти

Несмотря на новые договоренности, нефть продолжает стремительно дешеветь, а фактическое сокращение добычи альянса начнется только с мая. В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% - до минус 37,63 доллара за баррель, что и было зафиксировано как цена исполнения контракта. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США.